بهذه الكلمات هنأ خالد النبوي جمهوره بحلول عيد الفطر

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حرص الفنان خالد النبوي، على تهنئة الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



حيث نشر "النبوي"، صورة له، وعلق على الصورة قائلاً: "كل سنة وإنتم طيبين يا ناس يا طيبين،أتمنى لكم السعادة و السلامة دايما"،وتوالت عليه التعليقات لتهنئته بالعيد".



الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوي، الدرامية مسلسل "لما كنا صغيرين" والمسلسل تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد علي، ﺗﺄﻟﻴﻒ: أيمن سلامة،بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى.