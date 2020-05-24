جامعة عين شمس تواصل جهودها في رعاية أبناء مصر العائدين من الخارج (صور)



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4374 حالة حتى الآن.



من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ 4374 متعافيًا.



وأكد متحدث الوزارة، في بيان رسمي، تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



واصلت جامعة عين شمس برعاية ورئاسة الدكتور محمود المتيني ورعاية وإشراف عام الدكتور عالدكتور الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جهودها في رعاية أبناء مصر العائدين من الخارج والذين يقضون فترة الحجر الصحي داخل المدينة الجامعية طالبات بمصر الجديدة.وبدأت إجراء المسح الطبي لفيروس كورونا المستجد مجانًا لكافة المصريين العائدين من الخارج والمقيمين بالمدينة الجامعية طالبات والبالغ عددهم ٨٠٠ مصري، وذلك من خلال فريق طبي متكامل تحت إشراف الدكتور أيمن صالح المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومتابعة إبراهيم سعيد المشرف العام على المدن الجامعية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والملابس الواقية للفريق الطبي والتزام المواطنين بإرتداء الكمامات الطبية.يأتي ذلك تمهيدًا لخروج من تثبت سلبية تحاليلهم من الحجر الصحي واستكمال فترة العزل المنزلي في المنازل، وذلك اعتبارًا من صباح غد الإثنين الموافق ٢٥ من مايو ٢٠٢٠.يذكر أن جامعة عين شمس كانت قد استعدت لاستقبال المصريين العائدين من الخارج،من خلال التجهيز الكامل للمدينة الجامعية طالبات وتزويدها بكافة الخدمات وووسائل الراحة والترفيه، مع توفير الوجبات الغذائية الصحية والرعاية الطبية لجميع المقيمين بها على أعلى مستوى، بما يؤكد حرص جامعة عين شمس على القيام بواجبها الوطني مع كافة مؤسسات الدولة لمواجهة الظرف الصحي العالمي.