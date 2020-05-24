Advertisements

جامعة عين شمس تواصل جهودها في رعاية أبناء مصر العائدين من الخارج (صور)

الأحد 24/مايو/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
اية حمروشي
واصلت جامعة عين شمس برعاية ورئاسة الدكتور محمود المتيني ورعاية وإشراف عام الدكتور عالدكتور الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  جهودها في رعاية أبناء مصر العائدين من الخارج والذين يقضون فترة الحجر الصحي داخل المدينة الجامعية طالبات بمصر الجديدة.

وبدأت إجراء المسح الطبي لفيروس كورونا المستجد مجانًا  لكافة المصريين العائدين من الخارج والمقيمين بالمدينة الجامعية طالبات والبالغ عددهم ٨٠٠ مصري، وذلك من خلال فريق طبي متكامل تحت إشراف الدكتور أيمن صالح المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومتابعة إبراهيم سعيد المشرف العام على المدن الجامعية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والملابس الواقية للفريق الطبي والتزام المواطنين بإرتداء الكمامات الطبية. 

يأتي ذلك تمهيدًا لخروج من تثبت سلبية تحاليلهم من الحجر الصحي واستكمال فترة العزل المنزلي في المنازل، وذلك اعتبارًا من صباح غد الإثنين الموافق ٢٥ من مايو ٢٠٢٠.

يذكر أن جامعة عين شمس كانت قد استعدت لاستقبال المصريين العائدين من الخارج،من خلال التجهيز الكامل للمدينة الجامعية طالبات وتزويدها بكافة الخدمات وووسائل الراحة والترفيه، مع توفير الوجبات الغذائية الصحية والرعاية الطبية لجميع المقيمين بها على أعلى مستوى، بما يؤكد حرص جامعة عين شمس على القيام بواجبها الوطني مع كافة مؤسسات الدولة لمواجهة الظرف الصحي العالمي.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4374 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ 4374 متعافيًا.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان رسمي، تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
جامعة عين شمس تواصل جهودها في رعاية أبناء مصر العائدين من الخارج (صور)
جامعة عين شمس تواصل جهودها في رعاية أبناء مصر العائدين من الخارج (صور)
جامعة عين شمس تواصل جهودها في رعاية أبناء مصر العائدين من الخارج (صور)
جامعة عين شمس تواصل جهودها في رعاية أبناء مصر العائدين من الخارج (صور)
جامعة عين شمس تواصل جهودها في رعاية أبناء مصر العائدين من الخارج (صور)
جامعة عين شمس تواصل جهودها في رعاية أبناء مصر العائدين من الخارج (صور)

أخبار تهمك

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ حوالي 21 ساعة

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

منذ حوالي 7 ساعات

مواعيد عمل منافذ شركات المحمول خلال عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور ينفى التعاقد مع ازارو ويكشف صفقات الزمالك الصيفية

منذ أقل من ساعتين

"شبورة ورياح".. كواليس حالة الطقس ثانِ أيام عيد الفطر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح هام من التحالف العالمي للقاحات بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

القصة الكاملة لمنة عبدالعزيز "فتاة التيك توك المغتصبة"

منذ يوم

عاجل| "الفجر" توجه رسالة مهمة للمصريين بشأن "كورونا".. والأرصاد الجوية: سقوط أمطار في هذا الموعد

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من المجلس التصديري للأدوية على الكمامة القماش

منذ حوالي 19 ساعة

ريال مدريد يعرض على دورتموند 7 لاعبين مقابل هالاند

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ حوالي 9 ساعات

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:52 م

"شبورة ورياح".. كواليس حالة الطقس ثانِ أيام عيد الفطر

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

08:28 ص

تصريح هام من التحالف العالمي للقاحات بشأن فيروس كورونا

02:09 م

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

12:47 ص

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

10:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية