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فلسطين تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 03:37 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية،  بيانًا صحفيًا أكدت فيه أنها لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 9 حالات تعاف جديدة في محافظة الخليل.

 

وقال البيان، إن العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين بقي مستقرا عند 602 إصابة في جميع المحافظات، منها 319 في محافظة القدس، و228 في باقي المحافظات الشمالية، و55 في المحافظات الجنوبية.

 

ولفتت الصحة الفلسطينية، إلى أن حالات التعافي الجديدة سجلت في السموع (8) حالات، والظاهرية (حالة واحدة)، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 475 حالة، فيما بلغت نسبة التعافي 78.9% من مجمل الإصابات المسجلة.

 

والجدير بالذكر أن المحافظات الخالية من الإصابات بالفيروس حتى الآن 9 محافظات، وهي: أريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، وطولكرم، ونابلس.

 

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أكدت في وقت سابق شفاء جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا في محافظة نابلس، وخلوها من الوباء المميت.

 

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، بيانًا رسميًا أعلنت فيه ارتفاع عدد المحافظات الخالية من كورونا إلى 9 وهي: طوباس، وأريحا والأغوار، وقلقيلية، وجنين، وبيت لحم، وسلفيت، ورام الله والبيرة، وطولكرم، ونابلس.

 

وقالت الصحة الفلسطينية، إن إجمالي المصابين بالوباء في فلسطين بلغ 560 شخصا، فيما تعافى 453، وتوفي 4 مصابين.

 

فرضت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، سلسلة من الإجراءات والخطوات خلال فترة عيد الفطر المبارك، تشمل منع الحركة نهائياً للأفراد والمركبات خلال فترة أيام العيد الثلاثة.

 

 وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في مؤتمر صحافي، إنه "ابتداء من مساء الجمعة المقبل، ستمنع الحركة بشكل كامل في جميع المدن والمخيمات والقرى وحتى نهاية يوم الإثنين"، لافتاً إلى أنه بعد عيد الفطر السعيد ستتم دراسة الإجراءات النهائية لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

 

وأكد اشتية، عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا، واستقرار العدد الفعلي للمصابين عند 107 حالات فقط، مضيفاً: أن "الفيروس لا إطار زمني له، وأن واستراتيجيتنا المقبلة هي التعايش مع الإجراءات الاحترازية".

 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تعافي حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما استقر عدد المصابين الذين ما زالوا يتلقون الرعاية الطبية عند 107 حالات.

 

وتفرض الحكومة الفلسطينية، قيوداً على الحركة منذ بداية أزمة كورونا، تتدرج بحسب الحالة لكل محافظة، حيث فرضت إغلاقاً كاملاً على عدد من المحافظات، فيما فرضت إغلاقاً جزئياً على أخرى، كما أصدرت قرارات للتحكم بسير العملية التجارية بما يمنع التجمهر والتكدس.


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