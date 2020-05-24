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أسامة كمال: إثيوبيا تحاول تتضيع الوقت بمفاوضات سد النهضة

الأحد 24/مايو/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الإعلامي أسامة كمال، إنه تحدث من قبل عن أن مصر لن تصمت عما تقوم به إثيوبيا لفرض سياسة الأمر الواقع فيما يتعلق بسد النهضة، لافتًا إلى أن هناك رد فعل سريع من إثيوبيا ليس على حديثي، وإنما لآخرين، وكان هناك اجتماع الخميس الماضي بين رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، واتفقوا على عودة الأطراف الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان للمفاوضات مرة اخرى. 

وأوضح "كمال"، خلال برنامجه "مع أسامة كمال" المذاع عبر موقع "يوتيوب"، اليوم الأحد، أن مصر أعربت عن استعدادها للعودة للمفاوضات مرة أخرى، بشرط أن يكون الاجتماع جاد وبناء حتى نصل لاتفاق عادل ومتوازن وشامل.

وتابع "كمال"، أنه من الممكن أن تكون إثيوبيا تحاول تضييع الوقت بمفاوضات سد النهضة، ولكن مصر والقيادات السياسية يعلموا ذلك تمامًا، ومن المؤكد أنهم لديهم احتياطاتهم وإجراءاتهم. 

وأعربت مصر، عن استعدادها الدائم للانخراط في العملية التفاوضية لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي والمشاركة في الاجتماع المُزمع عقده، مؤكدةً على أهمية أن يكون جادًا وبنّاءً وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان.

وقالت وزارة الخارجية، في منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن ذلك يأتي بالإشارة إلى نتائج الاجتماع الذي عُقد الخميس الماضي بين رئيس الوزراء السوداني د.عبدالله حمدوك، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والذي تم خلاله الاتفاق على عودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي حسبما تم في مسارات التفاوض خلال الشهور الأخيرة.

إثيوبيا: مستعدون للتعاون مع مصر والسوان بشأن "سد النهضة"

يأتي ذلك بعدما أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الخميس الماضي، استعداد بلاده للتعاون مع مصر والسودان من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

وعبر اجتماع بالفيديو كونفرانس، الخميس، اتفق رئيس الحكومة السوداني، عبدالله حمدوك، ونظيره الإثيوبي، على أهمية عودة الأطراف لطاولة المفاوضات بشأن سد النهضة.

إثيوبيا: سد النهضة اكتمل بنسبة 73% وسنبدأ الملء في يوليو

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بقلي، الأربعاء الماضي، إن عملية بناء سد النهضة في بلاده وصلت إلى 73%، مشيرا إلى أن التعبئة الأولية لخزان السد ستبدأ في يوليو المقبل، وذلك في إحاطة قدمتها وزارة المياه والري والطاقة للسفراء المقيمين في أديس أبابا بشأن سير أعمال بناء سد النهضة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إنا).

وأضافت الوكالة، أن بقلي سلط الضوء في تلك الإحاطة على المفاوضات التي جرت بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن عملية بناء سد النهضة، وأن الوزير شرح أسباب "فشل" المناقشات التي شاركت فيها الولايات المتحدة والبنك الدولي في معالجة الخلاف بين الدول الثلاث.

فيما أخبر الوزير السفراء أن "سد النهضة لن يسبب أي ضرر لدول المصب".

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