Advertisements

التحرش وغرق الأطفال.. 3 ظواهر "لن تراها" هذا العيد

الأحد 24/مايو/2020 - 01:25 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
في وقت منعت فيه الدولة التجمعات وأغلقت الشواطئ خلال عيد الفطر المبارك كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، نجد أن مثل هذه القرارات ستمنع ظواهر إعتاد المصريون عليها خلال الأعياد.

وحسب آخر الإحصائيات الرسمية التي خرجت من الدول المختلفة حول العالم بكافة القارات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا ٥٫٣١ مليون حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين ٢٫١١ مليون حالة، فيما كان عدد الوفيات أكثر من ٣٤٢ ألف.

وفي مصر، بلغ إجمالي عدد الحالات حتى مساء السبت ١٦٬٥١٣ حالة من ضمنهم ٤٬٦٢٨ حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت عدد حالات الوفاة 735 حالة.

التحرش
أول تلك الظواهر التي لن تراها خلال أيام عيد الفطر المبارك هي التحرش، بعد أن أغلقت الحكومة الحدائق والمنتزهات الأمر الذي يضيق الفرصة على المتحرشين الذين يلجؤون لمثل تلك الأماكن لمضايقة الفتيات والتحرش بهن.

ولتطبيق قرار غلق الحدائق والمنتزهات، انتشرت الأجهزة الأمنية بالميادين والطرق الرئيسية للتأكد من غلق أماكن الترفيهة والشواطىء والحدائق والمتنزهات كما منعت تواجد الأفراد على كورنيش النيل، لمنع التجمعات والاختلاط، لمجابهة فيروس كورونا.

غرق الأطفال
أما ثاني الظواهر التي لن نراها هذا العام، هي غرق الأطفال، بسبب غلق الشواطئ من قبل الحكومة لمنع التجمعات ومواجهة كورونا، الأمر الذي يؤدي إلى عدم نزول المواطنين لمياة البحار مما يمنع ظاهرة غرق الأطفال والكبار.

وخلت الشواطئ اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، من المواطنين بعدما طبقت الأجهزة الأمنية قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأغلقت كافة الطرق المؤدية للشواطئ في المحافظات على مدار الساعات الأخيرة الماضية.

التردد على المستشفيات
وسيعمل المواطنين على عدم الإكثار من الطعام وكحك العيد خاصة في ظل خروجهم من حالة صيام ولم تتأقلم المعدة بعد عن تناول الأطعمة في فترات بعينها كالصباح الباكر، وذلك لرغبتهم في تفادي التعرض لأي أزمة صحية لعدم التردد على المستشفيات.

والخوف من التردد على المستشفيات بسبب تزايد حالات كورونا خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي جعل المواطنين يتفادون أي شيء يدفعهم للذهاب للمستشفيات حتى لا ينتقل إليهم الوباء، بجانب انشغال الأطباء في علاج مصابي كورونا.

أخبار تهمك

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

منذ يوم

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 13 ساعة

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من المجلس التصديري للأدوية على الكمامة القماش

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| "الفجر" توجه رسالة مهمة للمصريين بشأن "كورونا".. والأرصاد الجوية: سقوط أمطار في هذا الموعد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ يومين

القصة الكاملة لمنة عبدالعزيز "فتاة التيك توك المغتصبة"

منذ يوم

بعد عودة الدوري الإسباني.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

منذ ساعة

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يعرض على دورتموند 7 لاعبين مقابل هالاند

منذ ساعتين

مواعيد عمل المجمعات الإستهلاكية والمنافذ التموينية في عيد الفطر

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مواعيد عمل منافذ شركات المحمول خلال عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 5 ساعات

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة تهدد الحياة

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

12:47 ص

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

03:10 ص

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

08:21 م

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

04:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية