حقيقة فيديو هروب إمام مسجد من الشرطة لإمامته صلاة العيد

نفى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، القبض علي بطل فيديو فرار أحد الأئمة بعد مداهمة الشرطة لتجمع مواطنين، كان ينوى إمامتهم في صلاة عيد الفطر بمدينة نبروه، مؤكدا أن الواقعة ليست في محافظة الدقهلية.





جاء ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، مقطع فيديو يظهر فيه فرار أحد الأئمة بعد مداهمة الشرطة لتجمع مواطنين كان ينوي إمامته لصلاة العيد فى مدينة نبروه.





وفي السياق ذاته أكد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أن من ظهر فى الفيديو، ليس إماما ولا خطيبا بمحافظة الدقهلية.





وأعلنت وزارة الأوقاف إلغاء صلاة عيد الفطر بالساحات، ووزعت منشورا على المديريات الإقليمية، حول ضوابط عيد الفطر المبارك، وتشغيل التكبيرات عبر مكبرات الصوت بالمساجد، على جميع الأئمة التواجد بمساجدهم من فجر يوم العيد ولحين الانتهاء من نقل تكبيرات العيد من إذاعة القران الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد ومن يخالف ذلك يتحمل المسئوليه كاملة.





وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق العقوبات التي أقرها رئيس الوزراء بشأن التجمعات أمام أو داخل المساجد وقرارات الأوقاف بشأن عقوبات المخالفين.





وعلي صعيد أخر، أغلقت مداخل مدينة جمصة في محافظة الدقهلية اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، تنفيذا للإجراءات الإحترازية التي أقرتها الدولة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا.





وتفقد محمد عبد الباقي رئيس مدينة جمصه بوابات المدينة أول أيام عيد الفطر، للتأكد من غلقها أمام المصطافين، وتنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بشان سبل مكافحة فيرس كورونا المستجد، وتنفيذا لقرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه رقم 296 لسنة 2020، والمتضمن غلق بوابات مدينة جمصه وتقسيم 15 مايو والشيخ زايد والمنصورة الجديدة أمام المصطافين والمترددين خلال فتره أجازة عيد الفطر المبارك.





وتضمن القرار غلق جميع الحدائق بنطاق مدينه جمصه وتقسيم 15 مايو، وحظر تواجد أي من المقيمين بمدينة جمصه علي شواطي مدينة جمصه وتقسيم 15 مايو والشيخ زايد والمنصورة الجديدة.





وتفقد رئيس المدينة غلق جميع مداخل المدينة حرصا منه علي عدم دخول مصطافين أو مترددين للمدينة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع أي تجمعات للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد.



