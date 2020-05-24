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كارول سماحة تهنئ متابعيها بعيد الفطر المبارك
الأحد 24/مايو/2020 - 12:56 م
رشا عادل
هنأت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، متابعيها بعيد الفطر المبارك من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت كارول، على الصورة قائلة:"عيد سعيد أصدقائي فطر سعيد".
ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة اللبنانية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب احد متابعيها قائلًا:"ينعاد على الجميع بالخير والعافيه" وأضاف آخر"كل عام وانتم بخير"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"وانتى بخير وسعادة".
يذكر أن آخر أعمال كارول سماحة، أوبريت "أنت اقوى" والذي شارك فيها مجموعة كبيرة من مطربين الوطن العربي منهم الفنان تامر حسني والكينج محمد منير.
وعلقت كارول، على الصورة قائلة:"عيد سعيد أصدقائي فطر سعيد".
ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة اللبنانية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب احد متابعيها قائلًا:"ينعاد على الجميع بالخير والعافيه" وأضاف آخر"كل عام وانتم بخير"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"وانتى بخير وسعادة".
يذكر أن آخر أعمال كارول سماحة، أوبريت "أنت اقوى" والذي شارك فيها مجموعة كبيرة من مطربين الوطن العربي منهم الفنان تامر حسني والكينج محمد منير.