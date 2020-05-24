كارول سماحة تهنئ متابعيها بعيد الفطر المبارك

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هنأت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، متابعيها بعيد الفطر المبارك من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت كارول، على الصورة قائلة:"عيد سعيد أصدقائي فطر سعيد".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة اللبنانية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب احد متابعيها قائلًا:"ينعاد على الجميع بالخير والعافيه" وأضاف آخر"كل عام وانتم بخير"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"وانتى بخير وسعادة".



يذكر أن آخر أعمال كارول سماحة، أوبريت "أنت اقوى" والذي شارك فيها مجموعة كبيرة من مطربين الوطن العربي منهم الفنان تامر حسني والكينج محمد منير.