تعافي 14 حالة جديدة من مصابي كورونا بمستشفى عزل العجمي

مع أول أيام عيد الفطر المبارك، سجلت مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، المخصصة للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تعافي 14 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير المستشفي، إن نتائج الفحوصات المعملية الخاصة للمتعافين تحولت من إيجابية إلى سلبية للفيروس، وتماثلوا تمامًا للشفاء وتم خروجهم من المستشفي.

وأضافت "السيد"، في تصريحات صحافية، أن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفي ارتفع إلي 152 حالة حتي الآن، جميعهم تحولت نتائجهم المعملية من إيجابية إلي سلبية للفيروس وتماثلوا تمامًا للشفاء وتم خروجهم من المستشفي وعودتهم إلى ذويهم بحالة جيدة.

وأضافت "السيد"، في تصريحات صحافية، أن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفي ارتفع إلي 152 حالة حتي الآن، جميعهم تحولت نتائجهم المعملية من إيجابية إلي سلبية للفيروس وتماثلوا تمامًا للشفاء وتم خروجهم من المستشفي وعودتهم إلى ذويهم بحالة جيدة.

وأشارت مدير مستشفي العجمي النموذجي، إلي أنه جري تحويل الحالات الجديدة إلي مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبي قير اليوم، وذلك لقضاء فترة "نقاهة" بعد أن استكملوا العلاج وقربوا على الشفاء، وبذلك يصل إجمالي عدد المحولين إلي 420 حالة.

وأشارت مدير مستشفي العجمي النموذجي، إلي أنه جري تحويل الحالات الجديدة إلي مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبي قير اليوم، وذلك لقضاء فترة "نقاهة" بعد أن استكملوا العلاج وقربوا على الشفاء، وبذلك يصل إجمالي عدد المحولين إلي 420 حالة.





وأوضحت، أن الهدف من تحويل هذه الحالات إخلاء أماكن أخري داخل المستشفي لاستقبال الحالات الطارئة والأكثر حاجة إلى الرعاية والعناية التي تتطلب وضعها على أجهزة تنفس صناعي.





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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.



