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مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 30 | تفاصيل واحداث مسلسل لما كنا صغيرين (الحلقة الأخيرة) ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة له (إعدام دنيا) دراما رمضان 2020

الأحد 24/مايو/2020 - 09:00 ص
مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 30
مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 30

مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 30 | تفاصيل واحداث مسلسل لما كنا صغيرين (الحلقة الأخيرة) ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة له (إعدام دنيا) دراما رمضان 2020

مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 30 | ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، تفاصيل واحداث الحلقة الثلاثون من مسلسل لما كنا صغيرين (الحلقة الاخيرة)، ويعدهذا المسلسل من ضمن أبرز الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني الحالي 2020.

تفاصيل واحداث مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 30
بدأ مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 30 والأخيرة باستمرار "دنيا" (ريهام حجاج) في تقديم اعترافاتها حول جرائمها، وتروي قصة تخلصها من "وائل" (كريم قاسم)،  فقالت إنها ذهبت لشقته وشرحت له مبررها للتخلص من "نهى" (نسرين أمين) بعدما هددتها بكشف جريمة قتلها لأبيها، قبل تضع له السم في القهوة، وخلال مراقبة "سليم" (محمود حميدة) لـ"وائل" يكتشف "سليم" جريمتها ويهددها بفيديو قتل وائل.

وبعد أن اكتشف "سليم" جريمة "دنيا"، كشفت له لعبة "رانيا" التى خطط لها "ياسين" (خالد النبوي)، للإيقاع به، ويقتنع بولائها له، بعدها خططت "دنيا" لقتل "سليم" بعد أن اكتشف جريمتها مع "وائل" فدعته إلى فيلتها لتقتله، واتصلت "دنيا" بـ"ياسين" تستنجد به لتوهمه أن "سليم" يريد التخلص منها وذلك قبل أن تعتدي عليه بالفازة ويسقط قتيلًا.

وفى آخر مشهد يخرج "حسن" (نبيل عيسى) من السجن، ويستقبله أخوه "ياسين"، ويسافران إلى "نيويورك" برفقهة أمهما، فى رحلة بعد أن نال الإفراج.

وخلال التحقيقات تقول "دنيا": "أخدت حقي بإيدي ونسيت إن فيه ربنا هو اللي بياخد حقوق البني آدمين، ويحكم بالإعدام على "دنيا" وتجسد ريهام حجاج مشهد الإعدام بالبدلة الحمراء لتنتهى حلقات المسلسل بمشهد الإعدام.

مواعيد عرض مسلسل لما كنا صغيرين والقنوات الناقلة
ويعرض مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 30 لكلًا من الفنانين (محمود حميدة - خالد النبوي - ريهام حجاج)، يوميًا على قناةdmc ‎ الفضائية في تمام الساعة 9:30 مساًء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 ‏مساًء، ‏وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساًء‎.‎
أبطال مسلسل لما كنا صغيرين 
مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل ‏عيسى، وهاني عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازي، ومنة فضالي، وأشرف زكي، وحسن عبدالله، وعبد‏الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن سلامة وإخراج محمد علي‎.‎

مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 30 | تفاصيل واحداث مسلسل لما كنا صغيرين (الحلقة الأخيرة) ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة له (إعدام دنيا) دراما رمضان 2020

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