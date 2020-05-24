نجاح عمر ودياب بمشروعهما وزواجهما.. أبرز أحداث الحلقة الأخيرة من "عمر ودياب"

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تضمنت الحلقة الأخيرة من مسلسل "عمر ودياب"، موافقة دياب على زواج والدته من سرور وأن عمر سيعيش معه في منزله.



ويذهب محصل البريد ويعطي ورقة لعمر ودياب ليقوم بإمضائها ولكن يرفضا ويخافون ويدعون أنهم أميين وحينما يعرفون أنها استلام قطعة الأرض الخاصة بهم يمضون على الفور.



ويذهبون للعمل بالأرض ويعطيهم صاحبها ورقة بها المحاصيل المطلوبة منهم، ويجد دياب أنهم مطالبين بزرع قمح وذرة وحرنكش ولا يعلم لماذا معهم طلب بزراعة الحرنكش.



ويقترح عمر على دياب أنهم عليهم إستغلال هذه الأرض ببناء فندق عليها، ويسخر منه دياب وأنهم من أين سوف يجلبون المال الخاص ببناء الفندق ليرد عمر أنه من الزراعة ويقول دياب أن عليهم البدء بالزراعة فعلياً.



ويبدأون بالفعل لصنع ترومبة تجلب لهم الماء كي يتمكنوا من الزراعة ويقوموا ببناء مخيم للسكن فيه وينجح كل من عمر ودياب في هذا المشروع ويحققوا حلمهم.



وتذهب كل من عفاف وسرور لمخيم عمر ودياب وتهنئهم على نجاح مشروعهم ويتشاجر دياب مع سرور لمجيئه برفقة والدته ليرد عمر أنه خاله وجاء للإطمئنان عليه وتقنع عفاف ابنها دياب أن سرور تقدم لها فلا داعي للشجار، ليقتنع دياب قائلاً "ماشي يا بابا سرور".



وتذهب رشا الى خطيبها عمر وتعبر عن سعادتها وفخرها به لاستكمال المشروع بنجاح عن أي مشروع شارك فيه من قبل وكان يفشل دائماً.



وتجلس مايا برفقة دياب وتعبر عن سعادتها لمشاهدتها لجمال الطبيعة والزرع والشجر.



ويذهب عابدون كعادته للشجار مع عمر ودياب بسبب تأخرهم عن دفع القسط ولكن يتفاجئ وينصدم بسداد عمر ودياب للمبلغ المطلوب بكل بساطة على غير عادتهم.



ويقوم عمر ودياب بسداد جميع المبالغ المطلوبة منهم لعابدون ويدعوه لحفل زفافهم، ويتزوج كل من عمر ورشا، ودياب ومايا.



ويسترجع خليفة والد مايا جميع ممتلكاته التي تم الحجز عليها، ويخبر كرم عفاف بحمل ابنتها غادة وتفرح كثيرًا وتهنئهم ثم يقوموا بالرقص بالملابس البدوية التي يرتدوها.



وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب"، حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب"، كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.