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إمام مسجد الفتاح العليم: كل البيوت أصبحت مساجد في هذا العيد

الأحد 24/مايو/2020 - 05:42 ص
مسجد الفتاح العليم
مسجد الفتاح العليم
الفجر
قال إمام مسجد الفتاح العليم، في العاصمة الإدارية، إنه يوصي الجميع بتقوى الله، ولا يعصون الله، وإن كنا صلينا العيد في بيوتنا فإن ذلك لكي تضيء البيوت بالصلاة، وأراد الله أن يفرح البيوت، وامتدت ساحات المساجد لتشمل كل البيوت.
وأضاف في خطبة عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1441، أن كل البيوت أصبحت مساجد في هذا العيد.
بدأ قبل قليل، صلاة عيد الفطر المبارك، والذي يوافق غرة شوال، للعام الهجري 1441، من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد قليل من الأفراد.

وتعرض لكم بوابة الفجر مواعيد صلاة العيد في مختلف مناطق الجمهورية.
القاهرة 5:22
الجيزة 5:22
الإسكندرية 5:24
بورسعيد 5:15
السويس 5:17
العريش 5:09 
الطور 5:16
سانت كاترين 5:14
طابا 5:08
شرم الشيخ 5:14
دمنهور 5:23
طنطا 5:21
المنصورة 5:19
الزقازيق 5:20
بنها 5:21
شبين الكوم 5:22
كفر الشيخ 5:21
الفيوم 5:25
بنى سويف 5:24
المنيا 5:28
أسيوط 5:28
سوهاج 5:27
قنا 5:24
أسوان 5:27
أبو سمبل 5:35
مرسى مطروح 5:35
الغردقة 5:17
الخارجة 5:35
الإسماعيلية 5:16 
دمياط 5:16
السلوم 5:43
نويبع 5:10
حلايب 5:16
شلاتين 5:18

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