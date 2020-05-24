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بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا .. شيماء سيف تطالب الجمهور بالدعاء لها

الأحد 24/مايو/2020 - 05:15 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

أصيبت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، منذ قليل بفيروس كورونا الذي يجتاح العالم حاليا , وتم نقلها للمستشفي بالإسماعلية , وطالبت الفنانة شيماء سيف جمهورها بالدعاء لها

ونشرت صورة لرجاء الحداوي عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، فيما علقت قائلة : "بالله عليكم ادعولها دي حبيبتي وقلبي وان شاء الله هتتعافي بسرعة وتبقي زي الفل يارب"

وعلق الكثير من الفنانين منهم بدرية طلبة وكتبت: "لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يشفيها ويعافيها، الفنانة سوسن بدر كتبت: "ربنا يشفيها ويعافيها يارب"

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي مشاركتها في السباق الرمضاني لهذا العام، في مسلسل "لعبة النسيان" بالإشتراك مع دينا الشربيني وهو من تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة شيماء سيف الدرامية مسلسل" بدل الحدوتة٣"،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ خالد الحلفاوي،ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن وتار،بطولة سمير غانم،دنيا سمير غانم،هشام ماجد،محمد سلام، بيومي فؤاد.

والجدير بالذكر أن شيماء سيف تنتظر حاليًا عرض فيلمها الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝأحمد الجندي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن وتار،بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، غادة عادل، محمد ثروت

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