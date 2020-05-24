ليلي زاهر توجه الشكر لأسرة مسلسل "الفتوة"





أعربت الفنانة الشابة ليلي زاهر، عن سعادتها بمشاركتها بمسلسل الفتوة الذي عرض عبر اشاشات التليفزيونية؛ حيث نشرت صورة تجمعها بالنجم ياسر جلال وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".وعلقت ليلي علي الصورة قائل : "بعد اخر حلقة من مسلسل الفتوة بشكر أصحاب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالي , شكرا الفنان ياسر جلال إنك وثقت فيا ومنحتني الفرصة الكبيرة دي وفعلا اتعلمت حاجات كتير وحضرتك بجد أبويا الثاني".كما وجهت الشكر لحسين المنباوي وكتبت : شكرا أستاذ حسن لدعمك المستمر ليا ولثقتك فيا وإيمانك بيا واتعلمت من حضرتك حاجات كتيروتابعت شكرا أستاذ محمود حافظ لدعمك ليا المستمر , شكرا مي عمر علي تشجيعك ليا وكل حاجة بجد مهما قلت مش هوصف بحبك إزاي ,شكرا أستاذ أحمد خالد صالح علي وقفتك جمبي وإنك بتديني طاقة إيجابية ودعمك لياوأضافت شكرا أحمد صلاح حسني علي كل حاجة وعلي حبك وتشجيعك ليا بجد , شكرا مها نصار علي إحتوائك ليا ودعمك المستمر اتعلمت منك حاجات كتير بجد بحبك أوي , شكرا أستاذة أنعام سالوسة حضرتك أستاذة عظيمة واتعلمت من حضرتك حاجات كتير , شكرا أستاذة أحلام الجرتلي لتشجيعك وحبك وحضرتك أستاذة عظيمة , شكرا أستاذ محمود ياسين استمتعت جدا بالشغل معاك وإن شاء الله نشتغل مع بعض تانيوأنهت حديثها شكرا هنادي مهنا علي كل الطاقة الإيجابية الي موجودة في اللوكيشن 24 ساعة بحبك حب مش طبيعي من زمان وانتي عارفة , شكرا نجلاء بدر علي تدعيمك ليا , شكرا أستاذ أحمد خليل حضرتك عظيم وحقيقي علمتني حاجات كبيرة قوي , شكرا رياض الخولي علي نصايحك الي عمري ما هنساها , شكرا أستاذ رامي نصيف علي تدعيمك المستمر , شكرا مني وفريدة وبدوي ومنة حقيقي بحبكم اوي وتعبتكم جدا , شكرا أستاذ اسلام عبدالسميع علي الصورة الجميلة دي , شكرا أستاذ ماهر وأستاذ خالد وأستاذ علي وأخيرا عايزة أشكر أمي الي مكنتش بتسيبني لحظة شكرا علي كل حاجة حلوة لولاكي مكنتش نجحت كده بحبك قوي ومهما قولت مش هوفي حقك معايا , شكرا بابا علي نصايحك الي عمرها ما فارقت بالي , شكرا سينرجي , شكرا أستاذ فتحي إسماعيل , شكرا أستاذ حسام شوقي وأستاذ كريم منصور لدعمكم المستمر , شكرا ليكم كلكم .انهالت الكثير من التعليقات علي الصورة ومن أبرز التعليقات ومن تعليق والدها الفنان أحمد زاهر وكتب :مبروك يا حبيبة قلبي يا روح قلبي علي النجاح العظيم اللي انتي حقيقي بجد أنا كنت غلطان إني منعتك من التمثيل انتي موهوبة بشهادة الجميع وشرفتيني ,أنا فخور بيكي ياقلبي .ويذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة النجم ياسر جلال، ويشارك فيه العديد من النجوم وهم، مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.ويشهد مسلسل الفتوة عودة لعدد من نجوم الدراما القدامى منهم رياض الخولي وعهدي صادق و أحمد خليل وإنعام سالوسة وعادل الفار, تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجي