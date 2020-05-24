شاهد.. الظهور الأخير لرجاء الجداوي قبل إصابتها بفيروس "كورونا" (صورة)









ظهرت الفنانة رجاء الجداوي، منذ أيام في كواليس نهاية تصوير مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني وذلك أثناء احتفالهم بانتهاء التصوير ويعتبر الظهور الأخير بعد إعلان أسرتها إصابتها بفيروس كورونا منذ قليل.وتواجدت الجداوي، في الصورة يومها مع دينا الشربيني ومحمود قابيل وأبطال المسلسل، لذلك يتسائل الجمهور حاليًا عن صحة فريق العمل خاصة مع سرعة انتقال الفيروس.وانتهت حلقات مسلسل "لعبة النسيان" بمفاجأة كبري كشفت خيوط كل الأحداث بعد أن واجهت رقية عائلة الشيال وكشفت فاسدهم واختارت ان تعيش حياتها في هدوء مع ابنها بعيدا عنهم.ومسلسل لعبة النسيان ينتمي للمسلسلات الغموض والتشويق وبطولة دينا الشربيني ، أحمد داوود ، انجي المقدم ، ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم،. تأليف تامر حبيب ، واخراج أحمد شفيق.