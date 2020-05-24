تحول العالم الى صحراء.. أبرز أحداث الحلقة الأخيرة من ''النهاية"

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تضمنت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "النهاية"، دخول المهندس زين فى معركة مع أحد العاملين فى تكتل الواحة، وينتصر عليهم.



يحصل الروبوت زين على إسيهات عديدة ثم يقابل السيد مؤنس ويضعه داخل جهاز ويدور حوار بين إياد نصار وسوسن بدر.



يترك إياد نصار الواحة ويصعد مع السيد مؤنس ويطلق صاروخا يدمر الأرض ويحولها إلى صحراء.



يدخل الروبوت زين في صراع ومشاجرة مع الروبوت عزيز ويتعطل عملهم ويموتان سويا ويتجمد جسد المهندس زين الحقيقي.



بعد مرور 25 سنة نرى شخصان يسيران فى الصحراء يبحثان عن الطعام ومنهم الفنان مصطفى خاطر ويجدان صاروخ يخرج من تكتل الواحة، وكان يحمل المهندس زين ويذهبان به إلى رئيسة المنطقة.



يقابل زين الطفلة ريناد التى كان يعلمها، وقد أصبحت فتاة كبيرة التي تجسدها الفنانة هاجر أحمد ثم ينتهى المسلسل على ذلك.



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.