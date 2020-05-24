Advertisements

تحول العالم الى صحراء.. أبرز أحداث الحلقة الأخيرة من ''النهاية"

الأحد 24/مايو/2020 - 03:43 ص
النهاية
النهاية
روان هيثم
تضمنت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "النهاية"، دخول المهندس زين فى معركة مع أحد العاملين فى تكتل الواحة، وينتصر عليهم.

يحصل الروبوت زين على إسيهات عديدة ثم يقابل السيد مؤنس ويضعه داخل جهاز ويدور حوار بين إياد نصار وسوسن بدر.

يترك إياد نصار الواحة ويصعد مع السيد مؤنس ويطلق صاروخا يدمر الأرض ويحولها إلى صحراء.

يدخل الروبوت زين في صراع ومشاجرة مع الروبوت عزيز ويتعطل عملهم ويموتان سويا ويتجمد جسد المهندس زين الحقيقي.

بعد مرور 25 سنة نرى شخصان يسيران فى الصحراء يبحثان عن الطعام ومنهم الفنان مصطفى خاطر ويجدان صاروخ يخرج من تكتل الواحة، وكان يحمل المهندس زين ويذهبان به إلى رئيسة المنطقة.

يقابل زين الطفلة ريناد التى كان يعلمها، وقد أصبحت فتاة كبيرة التي تجسدها الفنانة هاجر أحمد ثم ينتهى المسلسل على ذلك.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

أخبار تهمك

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة تهدد الحياة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 727 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و28 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من المجلس التصديري للأدوية على الكمامة القماش

منذ حوالي 7 ساعات

القصة الكاملة لمنة عبدالعزيز "فتاة التيك توك المغتصبة"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| "الفجر" توجه رسالة مهمة للمصريين بشأن "كورونا".. والأرصاد الجوية: سقوط أمطار في هذا الموعد

منذ حوالي 8 ساعات

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

منذ حوالي 7 ساعات

تصفية الخلية وإصابة ضابطين.. تفاصيل اقتحام مزرعة ومنزل للإرهابيين ببئر العبد

منذ حوالي 17 ساعة

لماذا لم يفجر هشام عشماوي نفسه لحظة القبض عليه؟ (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفجور

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة مسئول في الأهلي بكورونا

منذ ساعة

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 4 ساعات

ماذا يعني العزل المنزلي لمصاب كورونا؟.. "الصحة العالمية" توضح الطرق الصحيحة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ يوم

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ حوالي 9 ساعات

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

منذ حوالي 17 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:10 ص

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

12:47 ص

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

08:21 م

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

10:20 م

أول تعليق من المجلس التصديري للأدوية على الكمامة القماش

10:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»