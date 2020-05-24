كريم عفيفي لـ"الفجر الفني": أتمنى تجسيد شخصية صلاح جاهين.. وهذا الأساس الذي أوافق عليه في أعمالي





كيف كانت تجربتك في "عمر ودياب"؟



ما الدور الذي تجسده في فيلم "سيدي بشر"؟



ما الأساس الذي توافق عليه لدورك؟



من من فنانين الزمن الجميل تتمنى تجسيد سيرتهم الذاتية في عمل فني؟



ما الأعمال الدرامية التي تحرص على مشاهدتها في رمضان؟



ما رأيك في برامج مقالب رامز جلال؟



ماذا عن جديد كريم عفيفي في الفترة المقبلة؟











فنان موهوب راهن على صدق موهبته وكسب قلوب الملايين بفنه الراقي المميز الذي يقدمه في جميع أعماله الفنية.وأجرى 'الفجر الفني' حواراً خاصاً مع الفنان كريم عفيفي للتحدث معه عن مشاركته في "عمر ودياب"، وأعماله الجديدة، ورأيه عن نوعية البرامج التي يقدمها الفنان رامز جلال.والى نص الحوار...كنت ضيف شرف في عمر ودياب لكي أبارك لأصدقائي علي ربيع ومصطفى خاطر والمخرج معتز التوني على هذا العمل.سيدي بشر ليس لدي تفاصيل عنه بشكل كافي لأنه متوقف حاليًا.أن يكون الدور مؤثر في الحدث من لحم ودم، شخصية حية أستطيع رسمها وتقديم شئ هادف للمتلقي من خلالها وليس مجرد كلمات عبر الورق.بالطبع، أتمنى تقديم سيرة ذاتية لصلاح جاهين.أتابع أعمال كثيرة في هذا الموسم من رمضان وهم الاختيار، البرنس، خيانة عهد، ليالينا 80، عمر ودياب، الفتوة، النهاية، واتنين في الصندوق.أنا أحب رامز جلال جدًا، وأصبح بالنسبة لي جزء مهم في رمضان كمشاهد في منزلي ليس كفنان وممثل، دائما نقوم بتشغيل رامز وإعتدنا على وجود رامز معنا في رمضان دائمًا.لم أتخذ قرارات حتى الأن بالنسبة لأعمالي الجديدة، نظراً للظروف التي يمر بها العالم بأكمله بشأن فيروس كورونا وأتمنى أن تمر هذه الأزمة على خير وسلام ونقدم أشياء جميلة للجمهور.