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وائل الإبراشي: "الاختيار" لغم انفجر في وجوه الإرهابيين (فيديو)

الأحد 24/مايو/2020 - 02:49 ص
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن أن الأطفال قاموا بمتابعة مسلسل الاختيار بحالة لا مثيل لها، لافتَا إلى أن أعداء مصر تعاملوا مع هذا المسلسل بحالة من الانزعاج والهلع والغضب الشديد من التأثير الذي أحدثه المسلسل، معقبًا:" هذا المسلسل بمثابة لغم انفجرت في وجه خصوم مصر".

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت،: "أعداء مصر كانوا في حالة غضب شديد وتوهان من المسلسل، خاصة أنهم لا يعرفون قيمة الوقت والنشيد الوطني أو السيادة".
هذا وبدأت الحلقة الـ30 والأخيرة من مسلسل "الاختيار"، بحديث زوجة الشهيد منسى الحقيقية السيدة منار سليم عن شعورها وإحساسها باستشهاده، حيث مكث معها 3 أيام، فى رمضان وذهب للكتيبة، كما تحدث أبطال موقعة البرث الحقيقيون وقدموا وصفا تفصيليًا عن المعركة، وقالوا أن التكفيريين أرادوا أن يرفعوا علم القاعدة على الكمين، وهو ما اتفقنا عليه جميعا بعدم اعطائهم هذه الفرصة، وخلال حديث الأبطال عن معركة مربع البرث، مزج المخرج بيتر ميمى مشاهد المسلسل بحديثهم لتتمكن الجماهير من رؤية ما حدث بشكل واقعى، ليوضح الصورة الحقيقية.

قصة مسلسل الاختيار
يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار
يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

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