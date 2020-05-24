وائل الإبراشي: "الاختيار" لغم انفجر في وجوه الإرهابيين (فيديو)

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن أن الأطفال قاموا بمتابعة مسلسل الاختيار بحالة لا مثيل لها، لافتَا إلى أن أعداء مصر تعاملوا مع هذا المسلسل بحالة من الانزعاج والهلع والغضب الشديد من التأثير الذي أحدثه المسلسل، معقبًا:" هذا المسلسل بمثابة لغم انفجرت في وجه خصوم مصر".





وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت،: "أعداء مصر كانوا في حالة غضب شديد وتوهان من المسلسل، خاصة أنهم لا يعرفون قيمة الوقت والنشيد الوطني أو السيادة".