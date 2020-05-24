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نجم برشلونة مطلوب في يوفنتوس

الأحد 24/مايو/2020 - 12:49 ص
برشلونة
برشلونة
ريهام عبدالمحسن

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن يوفنتوس الإيطالي أعرب عن اهتمامه بالتعاقد مع الإسباني جوردي ألبا نجم برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضح موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن إدارة السيدة العجوز ترغب في التعاقد مع ألبا ليكون بديلاً لأليكس سانردو الذي من المحتمل أن يرحل عن صفوف الفريق الإيطالي.
وأكد الموقع الإيطالي أنه من الصعب أن يوافق برشلونة على بيع نجمه خاصة أن جونيور فيربو الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر جونيور فيربو لم يقدم المستوى المأمول منه حتى الآن.
وذكر الموقع الإيطالي أن ألبا البالغ من العمر 31 عامًا تنقل من ناشيء برشلونة بعد ذلك إلى أندية كورنيلا وخيمانستيك وفالنسيا قبل أن يعود للنادي الكتالوني في 2012.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ألبا خاض مع برشلونة حتى الآن 324 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 16 هدفًا وصنع 59 هدفًا آخرين وحقق عدد كبير من البطولات.

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