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إصابة طبيبان بمستشفى دمنهور بفيروس كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 01:00 ص
مستشفى دمنهور
مستشفى دمنهور
إسلام أمين
سجلت محافظة البحيرة، حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، لطبيبان يعملان بمستشفى دمنهور التعليمي ومستشفي حميات دمنهور، وتم تحويلهما من مستشفى صدر دمنهور بعد ثبوت إصابتهما بالفيروس إلى الحجر الصحي لتلقي العلاج اللازم.

وقال الدكتور أحمد قطري، الأمين العام لنقابة الأطباء بالبحيرة، إن النقابة تدعم وتساند الأطباء الذين تضرروا من جائحة كورونا وأصيبوا بالفيروس، من خلال المتابعة على مدار اليوم مع مستشفيات الحجر الصحي وتقديم كافة أنواع الدعم لكل المصابين من الأطباء المصابين بكورونا.

وأشار "قطري" إلى أن إتحاد المهن الطبية يقدم دعم للطبيب المصاب بفيروس كورونا، بمبلغ مالي قدره 20 ألف جنية ولأسرة الطبيب المتوفى 50 ألف جنية، لافتا إلى إن النقابة تتابع كافة أحوال الأطباء المصابين من خلال لجنة الأزمات بالنقابة، وأن النقابة تبحث حاليا مع شركات التأمين عمل تأمين على الحياة للأطباء في ظل ظروف الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد.

الصحة: تسجيل 727 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و28 حالة وفاة
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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