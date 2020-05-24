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هبة مجدي تفقد وعيها لهذا السبب!

الأحد 24/مايو/2020 - 12:44 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


شهدت الحلقة الـ30 من مسلسل "فرصة تانية" الذي يُذاع الآن على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً، العديد من الأحداث.

فبدأ الحلقة بإطلاق الرصاص على مدحت "دياب" ، كانت في ذات الوقت تحلم زوجته "مريم" هبة مجدي، بزوجها وهو مقتول، ففاقت مفزوعة وإتصلت عليه في الفجر، فرد عليها من يعمل مع زوجها وقال لها مدحت مات، فذهبت مريم لتخبر والدها ووالدتها، عندما كانت تخبرهم فقدت وعيها.


ذهبت شقيقة مريم "ملك" ياسمين صبري، لكي تكون بجانبها وتساندها في الشدة وتخفف عنها، وكانت مريم تنهار في البكاء، ثم ذهبوا جميعاً لتشيع جنازة مدحت، وسط استرجاع مريم ذكرياتها السعيدة معه، ووالده أيضاً، وبعد الدفن أعطى والد مدحت فلاشة لمريم، قال لها تركها مدحت معي لأعطيها لكِ.


يعرض مسلسل "فرصة تانية" على قنوات On,Dmc, Cbc فهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة


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