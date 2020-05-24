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''نسيت تفهمنا المسلسل".. أبرز تعليقات الجمهور بعد الحلقة الأخيرة من "النهاية"

الأحد 24/مايو/2020 - 12:14 ص
النهاية
النهاية
روان هيثم

أشعلت الحلقة الأخيرة من مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف، والتي تضمنت اشتباك بين الروبوت زين وعزيز وضرب الروبوت زين الروبوت عزيز وأوقف عمله ولكنه عاد مجدداً.

وتبين أن السيد مؤنس لم يساعد زين كما توقع الجمهور، وأوضح انه تابعاً لمن في الواحة والمنتظر، ولم يتبين أي توضيح مباشر ومن المقرر عرض جزء ثاني للمسلسل.

ومن أبرز التعليقات التي جاءت على المسلسل، تعليق أحد المتابعين عليه قائلاً: "يوسف الشريف حصل خير هنفهم كلنا السنة الجاية".

وأردف آخر: "ياريتني ما تابعتك".

وعلق آخر: "يا استاذ يوسف الشريف نسيت تفهمنا المسلسل".

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.


''نسيت تفهمنا المسلسل".. أبرز تعليقات الجمهور بعد الحلقة الأخيرة من "النهاية"
''نسيت تفهمنا المسلسل".. أبرز تعليقات الجمهور بعد الحلقة الأخيرة من "النهاية"
''نسيت تفهمنا المسلسل".. أبرز تعليقات الجمهور بعد الحلقة الأخيرة من "النهاية"
''نسيت تفهمنا المسلسل".. أبرز تعليقات الجمهور بعد الحلقة الأخيرة من "النهاية"
''نسيت تفهمنا المسلسل".. أبرز تعليقات الجمهور بعد الحلقة الأخيرة من "النهاية"
''نسيت تفهمنا المسلسل".. أبرز تعليقات الجمهور بعد الحلقة الأخيرة من "النهاية"

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