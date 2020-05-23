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الصيغة الصحيحة لتكبيرات عيد الفطر المبارك (فيديو)

السبت 23/مايو/2020 - 11:34 م
عيد الفطر المبارك
عيد الفطر المبارك
قالت دار الإفتاء المصرية إن تكبيرات العيد سنة عند جمهور الفقهاء، وصيغته لم يرد شىء بخصوصها في السنة المطهرة، والصيغة المشهورة التى درج عليها المصريون شرعية وصحيحة.
 
وعن الصيغة الصحيحة لتكبيرات عيد الفطر المبارك إليكم التالي:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا

وقال الإمام الشافعي: "وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببته".


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