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بعد قليل الحلقة الأخيرة من مسلسل "فرصة تانية"
الأحد 24/مايو/2020 - 12:08 ص
نادين نجدي
تذاع حلقات مسلسل "فرصة تانية"، يوميًا على قناة أون في تمام الـ 11:45 مساءًا طوال شهر رمصان الكريم.
وتعرض الحلقة الـ 30 من مسلسل "فرصة تانية"، على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول في تمام الـ12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.
كما يعرض على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.
تردد قناة cbc على النايل سات لمشاهدة مسلسل فرصة تانية
- التردد: 11488
- معدل التصحيح: (v 34)
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد: 11919
- معدل التصحيح: h 5/6
تردد قناة dmc على النايل سات لمشاهدة مسلسل فرصة تانية
- التردد: 11449
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة ON على النيل سات لمشاهدة مسلسل فرصة تانية
- التردد: 10853
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6