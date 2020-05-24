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بعد قليل الحلقة الأخيرة من مسلسل "فرصة تانية"

الأحد 24/مايو/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي





تذاع حلقات مسلسل "فرصة تانية"، يوميًا على قناة أون في تمام الـ 11:45 مساءًا طوال شهر رمصان الكريم.


وتعرض الحلقة الـ 30 من مسلسل "فرصة تانية"، على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول في تمام الـ12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

تردد قناة cbc على النايل سات لمشاهدة مسلسل فرصة تانية
- التردد: 11488
- معدل التصحيح: (v 34)
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد: 11919
- معدل التصحيح: h 5/6

تردد قناة dmc على النايل سات لمشاهدة مسلسل فرصة تانية
- التردد: 11449
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500

تردد قناة ON على النيل سات لمشاهدة مسلسل فرصة تانية
- التردد: 10853
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6



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