بعد قليل الحلقة الأخيرة من مسلسل "فرصة تانية"

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تذاع حلقات مسلسل "فرصة تانية"، يوميًا على قناة أون في تمام الـ 11:45 مساءًا طوال شهر رمصان الكريم.





وتعرض الحلقة الـ 30 من مسلسل "فرصة تانية"، على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول في تمام الـ12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.







كما يعرض على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.



تردد قناة cbc على النايل سات لمشاهدة مسلسل فرصة تانية

- التردد: 11488

- معدل التصحيح: (v 34)

- القمر الصناعي: عرب سات

- التردد: 11919

- معدل التصحيح: h 5/6



تردد قناة dmc على النايل سات لمشاهدة مسلسل فرصة تانية

- التردد: 11449

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- الاستقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500



تردد قناة ON على النيل سات لمشاهدة مسلسل فرصة تانية

- التردد: 10853

- الاستقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6







