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تخصيص مستشفى القاهرة الفاطمية لعزل المرضى النفسيين المصابين بكورونا (صور)

الأحد 24/مايو/2020 - 12:17 ص
مستشفى القاهرة الفاطمية
مستشفى القاهرة الفاطمية
الفجر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، البدء في تدريب الأطقم الطبية في مستشفى القاهرة الفاطمية، على التعامل مع مرضى فيروس كورونا المستجد، كما أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارا بتخصيص المستشفى كمكان عزل للمرضى النفسيين المصابين بكورونا.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وانتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفيد بعزل وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في منزلها لاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا.

ومن جانبه نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إصابة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة في تصريحات صحفية أول أمس الخميس، أن الدكتورة هالة زايد تمارس عملها بشكل طبيعي ولا صحة لما يتم تداوله.
تخصيص مستشفى القاهرة الفاطمية لعزل المرضى النفسيين المصابين بكورونا (صور)
تخصيص مستشفى القاهرة الفاطمية لعزل المرضى النفسيين المصابين بكورونا (صور)
تخصيص مستشفى القاهرة الفاطمية لعزل المرضى النفسيين المصابين بكورونا (صور)
تخصيص مستشفى القاهرة الفاطمية لعزل المرضى النفسيين المصابين بكورونا (صور)
تخصيص مستشفى القاهرة الفاطمية لعزل المرضى النفسيين المصابين بكورونا (صور)
تخصيص مستشفى القاهرة الفاطمية لعزل المرضى النفسيين المصابين بكورونا (صور)
تخصيص مستشفى القاهرة الفاطمية لعزل المرضى النفسيين المصابين بكورونا (صور)
تخصيص مستشفى القاهرة الفاطمية لعزل المرضى النفسيين المصابين بكورونا (صور)
تخصيص مستشفى القاهرة الفاطمية لعزل المرضى النفسيين المصابين بكورونا (صور)
تخصيص مستشفى القاهرة الفاطمية لعزل المرضى النفسيين المصابين بكورونا (صور)

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