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الزمالك يقترب من تجديد عقد كارتيرون

السبت 23/مايو/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
توصل مجلس إدارة نادي الزمالك لاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض بشأن تجديد عقده لمدة موسم واحد وذلك أثناء جلسة عُقدت مساء أمس الجمعة.

وقال الإعلامي خالد الغندور ونجم الزمالك السابق بأن الجلسة جمعت بين كارتيرون وأمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم بالإضافة إلى أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء وذلك في وجود علي يحيى وكيل كارتيرون وذلك في فندق إقامة المدير الفني الفرنسي.

وأوضح الغندور أنه تم الاتفاق على كافة تفاصيل العقد الذي سيمتد لموسم واحد في انتظار التوقيع عليه رسميًا في الأيام المقبلة.

وأشار الغندور إلى أن كارتيرون حقق نجاحاً كبيرًا مع الزمالك بقيادة الفريق الأبيض للتويج بلقبي كأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي بالإضافة إلى الوصول إلى الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك قبل توقف النشاط الكروي بسبب أزمة تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

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