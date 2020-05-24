سمير صبري: اقنعت ساميه جمال ترقص وهي في الـ60 (فيديو)

قال الفنان سمير صبري إنه أقنع الفنانة الراحلة ساميه جمال أن ترقص وهي في سن الـ60 عاما، بعد أن مرت بأزمة مالية، موضحا: "بيتها غرق لأن ماسورة انفجرت فيه ومكنش معاها فلوس تصرف عليه وكانت مطلقة من رشدي أباظة آنذاك.. أنا ساعتها كنت ملك الأفراح والشو، طلبت منها الشغل في الفندق لتسديد الديون وسددت كل ديونها".





وأضاف "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " TEN"، أن سامية جمال لم تكن راقصة شعبية ولكن كانت تقوم باستعراضات، وحققت وهي في سن 60 نجاح باهر.





وحول أسباب اعتزال شادية قال: "جاء بعد وفاة أخوها طاهر الذي اعتبرته نجلها"، موضحا: "شادية كانت تتمنى أن تصبح أم وحدث لها إجهاض 3 مرات أثناء زواجها من الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، وبعد ذلك تم تشخيصها في أمريكا بأنها تعاني من سرطان الثدي؛ وهذا لم يكن صحيحا، كل ذلك أدى إلى اعتزالها الفن".





وكشف الفنان سمير صبري، عن جانب من طفولته، ومدى عشقه للفن وهو في مراحل مبكرة من العمر، قائلًا: "كنت بزوغ من المدرسة في المعادي عشان خاطر أروح الإذاعة بالقطار لـ وسط البلد..وكنت باخد 50 قرش، وكانت بنسبة ليه أحلى من 50 ألف جنيه".