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سمير صبري: اقنعت ساميه جمال ترقص وهي في الـ60 (فيديو)

الأحد 24/مايو/2020 - 07:48 ص
سمير صبري
سمير صبري
داليا الحسين
قال الفنان سمير صبري إنه أقنع الفنانة الراحلة ساميه جمال أن ترقص وهي في سن الـ60 عاما، بعد أن مرت بأزمة مالية، موضحا: "بيتها غرق لأن ماسورة انفجرت فيه ومكنش معاها فلوس تصرف عليه وكانت مطلقة من رشدي أباظة آنذاك.. أنا ساعتها كنت ملك الأفراح والشو، طلبت منها الشغل في الفندق لتسديد الديون وسددت كل ديونها". 

وأضاف "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " TEN"، أن سامية جمال لم تكن راقصة شعبية ولكن كانت تقوم باستعراضات، وحققت وهي في سن 60 نجاح باهر.

وحول أسباب اعتزال شادية قال: "جاء بعد وفاة أخوها طاهر الذي اعتبرته نجلها"، موضحا: "شادية كانت تتمنى أن تصبح أم وحدث لها إجهاض 3 مرات أثناء زواجها من الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، وبعد ذلك تم تشخيصها في أمريكا بأنها تعاني من سرطان الثدي؛ وهذا لم يكن صحيحا، كل ذلك أدى إلى اعتزالها الفن".

وكشف الفنان سمير صبري، عن جانب من طفولته، ومدى عشقه للفن وهو في مراحل مبكرة من العمر، قائلًا: "كنت بزوغ من المدرسة في المعادي عشان خاطر أروح الإذاعة بالقطار لـ وسط البلد..وكنت باخد 50 قرش، وكانت بنسبة ليه أحلى من 50 ألف جنيه".
وعن علاقته بالفنان الكبير عادل إمام، قال:" اشتغلت مع عادل إمام أعمال كثيرة ومنها نص ساعة جواز والبحث عن فضيحة "، متابعا:" المنتج جمال الليثي طلب زيارتي انا وعادل إمام وميرفت امين وقام باحضار سيناريو الفيلم وعقد فاضي وطلب منا التوقيع ".

وقال سمير صبري:" زمان مكناش بنقرا شيء وقمنا بالتوقيع على الفور، وفوجئنا بان أجري في فيلم البحث عن فضيحة ألف جنيه وكذلك الأمر مع عادل إمام، بعد رؤيتنا لقيمة الأجر صوتنا»لان هذا الأجر كان مرتفع جدا أنذاك في عام 1974".
وأكمل الفنان القدير:" كان أعلى أجر الفنانة فاتن حمامة وكانت تحصل على 5 آلاف جنيه في الفيلم "، مضيفا:" فيلم البحث عن فضيحة حقق نجاحا كبيرا ".
وحول لغز رحيل سندريلا الفنانة سعاد حسنى، قال: "أجريت حوارات استقصائية عن حقيقة وفاة السندريلا تضمنت 8 حلقات كانت حديث العالم كله، وما زلت مؤمنا أن سعاد حسني لم تمت منتحرة".

وأضاف سمير صبري أن سعاد حسني توفيت بالصدفة ويعتقد انه حدثت مشاجرة في المنزل وسقطت أرضا تسببت في كدمات في الرأس وأجزاء متفرقة من الجسم، وهذا ما أكد الطبيب الشرعي، مشيرا إلى أن الطب الشرعي في مصر أكد نفس الشيء بشأن وفاة الفنانة سعاد حسني، مشيرا إلى أن هناك اتهامات وأحاديث عن أشخاص بعينها حول وفاة سعاد حسني ليس لها أساس من الصحة.

وشدد على أن الأمانة على أسرار الأصدقاء جعلته قريبا من الجميع، مضيفا: "لا داعي من التشهير بأسماء أشخاص ليس لهم علاقة بوفاة السندريلا ".

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