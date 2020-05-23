تعرف على حالة الطقس أول أيام عيد الفطر المبارك

أكدت لأرصاد الجوية أن طقس أول أيام عيد الفطر المبارك يشهد انخفاظا ملحوظا في درجات الحرارة بمعدل 4 درجات، وعن حالة الطقس أول يوم العيد، يسود البلاد طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدل على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.





وأوضحت الأرصاد الجوية أن الرياح تنشط على القاهرة والوجه البحري، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية، وتكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق على شمال وجنوب الصعيد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.





وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، وذلك على مناطق متفرقة وفي فترات متقطعة من اليوم .





وأكدت الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط، وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جداً وارتفاع الموج من ثلاثة إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية تكون شمالية غربية.





وعن حالة البحر الأحمر، فتكون مضطربة جداً وارتفاع الموج يكون من أربعة إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية تكون شمالية غربية.



