"هواوي" تعزز استراتيجية "AI Seamless Life" لتوفير نمط حياة معزز بالذكاء الاصطناعي

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين خلال فعاليات قمة هواوي العالمية للمحللين 2020 التي عقدت في مدينة شينزين، عن لقاءها بالمحللين العالميين لمناقشة أحدث اتجاهات القطاع والتقنيات المبتكرة وتطوير النظام الشامل. وكان موضوع قمة هذا العام استراتيجية " AI Seamless Life" لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي، حيث دار الحوار حول اتجاه تطوير الأعمال في المستقبل.

قال "شاو يانغ"، مدير قسم الاستراتيجية لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "افتتح عصر إنترنت الأشياء سوق جديدة بقيمة تريليون دولار من شأنها أن تجلب أشكال جديدة من الخدمات والأجهزة إلى السوق. وتتبع مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين رؤية استراتيجية " AI Seamless Life" لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي. ونودّ أن نحدث خطوة ثورية في تجربة المستهلك من خلال توفير الأجهزة المتصلة ومشاركة القدرات ومزامنة المحتوى/الخدمات بين أجهزة 1+8+n ".

تلتزم هواوي باستراتيجية "" AI Seamless Life " لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي "1+8+N". ويشير الرمز "+" إلى الشبكة الواسعة WAN وتقنيات الاتصال قصير المدى لتوصيل الأجهزة وتمكين مشاركة القدرات بين الأجهزة المختلفة المستخدمة في السيناريوهات المختلفة، مما يوفر تجربة الحياة الذكية للمستهلكين. وتواصل هواوي استثمارها في التقنيات الأساسية مثل الجيل الجامس وHuawei Share ونظام التشغيل الموزع وHuawei Assistant، مما يعزز قدرتها التنافسية على المدى الطويل ويُمكنها من إطلاق المنتجات المبتكرة في المجال باستمرار. وتتيح خدمات هواوي للأجهزة المحمولة Huawei Mobile Servicesمزامنة المحتوى عبر الأجهزة المتعددة لتحدث ثورة في تجربة العمل والحياة المنزلية والسفر.

يقود تطوير تقنيات شبكة الاتصالات وتفاعل المستخدم مسيرة التطوّر المستمر في الأجهزة. ويقوم المستهلكون الأفراد بشراء عدد متزايد من الأجهزة الذكية كل يوم، لكن مع ذلك، يجد الكثيرون أنه من الصعب جعل تلك الأجهزة كلها قابلة للتعامل مع بعضها.

قال "وانغ تشنغلو"، رئيس قسم هندسة البرمجيات لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في حديثه خلال القمة أنّ اتجاه التطوير المستقبلي للأجهزة الذكية سيركز على توصيل الأجهزة المتعددة وتمكين تطوير قدرات الهواتف الذكية في المركز. وهذا يطرح متطلبات جديدة لأنظمة التشغيل، فيجب أن يكون الاتصال بين الأجهزة فعالاً وسلساً بقدر الاتصال داخل الجهاز ذاته، ويجب أن تكون مشاركة الموارد والإمكانات بين الأجهزة بنفس أهمية الدخول الآمن والاتصال، وأن يكون النظام الشامل مفتوحاً ويدعم مشاركة القدرات مع أجهزة الطرف الثالث.

أحدثت هواوي ثورة شاملة في نظام التشغيل من قناة البرمجيات الموزعة وقاعدة البيانات بدءاً من البنية الأساسية إلى التفاعل الداخلي في الجهاز ذاته لتتيح التعاون السلس بين الأجهزة المختلفة، والذي يمكن مقارنته بالوصول إلى البيانات داخل الجهاز. وينتج عن ذلك الثقة بين الأشخاص والأجهزة والبيانات بفضل تقنية الأمان الموزعة التي تضمن أمان المستخدم وخصوصيته في جميع السيناريوهات. ومن خلال فتح القدرات الموزعة، سيتمكن عدد أكبر من الأجهزة مشاركة قدراتها مع بعضها البعض. على سبيل المثال، يمكن استخدام كاميرا الحاسوب أو الميكروفون للرد على مكالمة واردة من الهاتف المحمول عبر خاصية مشاركة الشاشات المتعددة Multi-Screen Collaboration في نظام تشغيل EMUI 10.1. ويتيح مركز التحكم للأجهزة المتعددة على الهاتف المحمول التفاعل الذكي بين الأجهزة ويسمح لك بتشغيل أجهزة إنترنت الأشياء أو عرض محتويات شاشة أحد الأجهزة على شاشة جهاز آخر.

سيجلب انفتاح القدرات الموزعة المزيد من الفرص لهذا القطاع، فبالنسبة لموردي الأجهزة، ستمكن القدرات الموزعة التطبيقات من تعزيز إمكانات الأجهزة بسهولة أكبر، وهو ما يعزز في المقابل معدل استخدام الأجهزة. وتستطيع القدرات الموزعة أن تسهّل التطوير وتخفض الوقت بالنسبة للمطورين، الذين سيحتاجون فقط إلى تطوير إصدار واحد من التطبيق لأجهزة متعددة ليمنحوا المستخدمين تجربة ""AI Seamless Life" لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي تتميز بإمكانية التعاون بين الأجهزة المتعددة.

دعم كامل لخدمات هواوي للأجهزة المحمولة Huawei Mobile Servicesلبناء استراتيجية "Seamless AI Life" لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي

دعمت هواوي قدرات "Chipset-Device-Cloud" لديها للمطورين، وتشمل هذه القدرات عشرات أدوات خدمات هواوي للأجهزة المحمولة Huawei Mobile Servicesمثل مجموعة أدوات الحساب ومجموعة أدوات الشراء داخل التطبيق ومجموعة أدوات تعلم الآلة ومجموعة أدوات HiAI ومجموعة أدوات الكاميرا. وتعمل هواوي مع المطورين والشركاء في جميع أنحاء العالم لبناء خدمات هواوي للأجهزة المحمولة Huawei Mobile Servicesالشامل وإثراء المحتوى والخدمات المتاحة لمستخدمي هواوي لتوفر تجربة "AI Seamless Life" لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي في عصر الجيل الخامس.

قال "إيريك تان"، نائب رئيس قسم خدمات السحابة لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أنّ هواوي تقدم تطبيقات عالية الجودة ورائدة في السوق تقلل من جهد ووقت المستخدم في البحث عن التطبيقات المناسبة وتوفر تطبيقات أكثر أماناً وجاذبيةً للسوق المحلي. كما أطلقت هواوي التطبيقات السريعة Quick App والقدرات على مستوى العالم. وتقدم التطبيقات السريعة Quick App تجربة لا تتطلب التثبيت وتحتاج فقط إلى النقر للتشغيل، بينما يتم تحديد القدرات بكفاءة ويوصى بها بذكاء، مما يوفر للمستخدمين تجربة متسقة في جميع الأجهزة وحالات الاستخدام.



