والد الشهيد خالد مغربي: "ربيت ابني على الوطنية"

قال محمد مغربي، والد الشهيد البطل خالد مغربي، إن رسخ في نفس أبنه قبل استشهاده، قيم البطولة والشهامة، والوطنية، موضحًا أنه كان يتابعه باستمرار وهو في سيناء من خلال الاتصال به تليفونيًا ويحثه على اليقظة والتضحية من أجل تراب الوطن.





وأضاف مغربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا: "كنت بكلمه في التليفون لما يكون فيه شبكه وأقوله خلي السلاح..أنا ربيته على البطولة والشهامة والحمد الله ربنا أسعدني بيه وأصبح شهيد".





وعن مسلسل الاختيار، قال والد الشهيد البطل خالد مغربي،:"أنا عشت أحداث مسلسل الاختيار في الواقع....وكل التقدير والتحية للقائمين عليه كونهم يؤدون رسالة".





وبدأت الحلقة الـ30 والأخيرة من مسلسل "الاختيار"، بحديث زوجة الشهيد منسى الحقيقية السيدة منار سليم عن شعورها وإحساسها باستشهاده، حيث مكث معها 3 أيام، فى رمضان وذهب للكتيبة، كما تحدث أبطال موقعة البرث الحقيقيون وقدموا وصفا تفصيليًا عن المعركة، وقالوا أن التكفيريين أرادوا أن يرفعوا علم القاعدة على الكمين، وهو ما اتفقنا عليه جميعا بعدم اعطائهم هذه الفرصة، وخلال حديث الأبطال عن معركة مربع البرث، مزج المخرج بيتر ميمى مشاهد المسلسل بحديثهم لتتمكن الجماهير من رؤية ما حدث بشكل واقعى، ليوضح الصورة الحقيقية.





قصة مسلسل الاختيار

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.





أبطال مسلسل الاختيار

يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



