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أول تعليق من المجلس التصديري للأدوية على الكمامة القماش

السبت 23/مايو/2020 - 10:18 م
الكمامة القماش
الكمامة القماش
محمد عصام

قال الدكتور ماجد جوروج رئيس المجلس التصديري للأدوية إن الكمامة القماش التى تستعد مصانع الملابس لإنتاجها بعد اعتماد مواصفتها من وزارة الصناعة، تتوافر فيها كافة الاشطراتات التى تمنع إنتقال فيروس كورونا للأشخاص الذين يرتدونها.

 

وتابع، " جورج" أن الكمامة القماش التى تجهز وزارة الصناعة لتصنيعها عن طريق الملابس الجاهزة هي كمامة معتمدة من منظمة الصحة العالمي، و يتم استخدمها في عددمن  دول الأوروبية والولايات المتحدة، نافيا بعض التصريحات التى تدعي أنها غير قادرة على حماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

 

وأضاف جوروج خلال تصريحات للفجر، أن الكمامات الجراحية التى يرتديها بعض المواطنين حاليا لا يجب ارتدائها سوي في المستشفيات والهيئات الطبية، مشيرا إلى أن ارتفاع الطلب عليها أدي إلى نقصها لدي الجهات الطبية لذلك فكرت وزارة الصناعة لتصنيع الكمامة القماش حتى يتم توفيرها للمواطنين بدلا من الكمامات الجراحية.

 

واشار جورج، أن تصنيع الكمامة القماش سيساعد على توفير الكمامات في الأسواق خاصة وأن الحكومة ستبدأ من 31 مايو القادم تطبيق ارتداء الكمامة إجباري على كل المواطنين ما سيرفع الطلب عليها، مشيرا إلى أنها سيكون تكلفة شرائها  رخيص  جدا على المواطنين عن الكمامات المتداولة في الأسواق حاليًا بسب إمكانية غسلها وإعادة ارتدائها  أكثر من مرة بدلا من الكمامة الجراحية التى لا يتم ارتدائها إلا مرة واحده فقط.

 

 


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