الاتحاد السكندري يطلب شراء ثنائي الزمالك





طلب نادي الاتحاد السكندري من نظيره نادي الزمالك التعاقد مع نجمي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويريد الاتحاد السكندري شراء عقد الثنائي أحمد رفعت ورزاق سيسيه نجمي الفريق والمعارين من صفوف الزمالك بشكل نهائي بناء على رغبة طلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر.





وحاول محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري إقناع الثنائي رفعت وسيسيه بالبقاء مع الفريق بعد تألقهم بشكل واضح في الموسم الجاري.





وتواصل مسئولو الاتحاد السكندري بالفعل مع نادي الزمالك لمحاولة شراء عقد رفعت وسيسيه بشكل نهائي أو تجديد إعارته مع الفريق.





يذكر أن العديد من الأنباء قد أشارت إلى أن الزمالك ينوي إعادة أحمد رفعت ورزاق سيسيه مرة أخرى للفريق عقب انتهاء إعارته مع الاتحاد بنهاية الموسم الجاري بسبب مستواهم المميز.



