الأهلي يتصدر.. تصنيف أندية أفريقيا في القرن الحادي والعشرين

احتفل النادي الأهلي أمس الجمعة، بالذكري العشرين لتتويجه بلقب نادي القرن فى إفريقيا، والذى تسلمها رئيسه الراحل صالح سليم عام 2000.





وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قام بتهنئة الأهلي على فوزه بالجائزة، بالأمس، وسط غضب من نادي الزمالك الذى يعترض على الكيفية التي اتبعها الاتحاد الإفريقي لتحديد نادي القرن، معللين بأن ناديهم هو الأكثر تتويجًا في ذلك القرن، بتسع بطولات متنوعة، مقابل سبع بطولات للأهلي.





تصنيف أندية أفريقيا في القرن الحادي والعشرين:





1- الأهلي المصري (72 نقطة)

2- مازيمبي الكونجولي (56 نقطة)

3- النجم الساحلي التونسي (52 نقطة)

4- الترجي التونسي (50 نقطة)

5- الوداد المغربي (31 نقطة)

6- الزمالك المصري (30 نقطة)

7- الصفاقسي التونسي (28 نقطة)

8- إنييمبا النيجيري (27 نقطة)

9- الهلال السوداني (23 نقطة)

10- أسيك ميموزا الإيفواري (20 نقطة)









وفي سياق آخر، استقر النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية على البديل المناسب ليحل محل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





ويحاول النادي الأهلي منذ فترة شراء عقد رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد بشكل نهائي نظرا لحاجة الفريق إلى خدماته في الموسم القادم ولكن النادي الإنجليزي يطلب مبلغ ضخم مما يصعب من عملية استمراره مع الأحمر.





وينوي النادي الأهلي التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لأن لجنة التخطيط بالنادي ترى أنه أنسب بديل لرمضان صبحي في حالة رحيله.



