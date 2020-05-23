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عقب تعافيهم من كورونا.. خروج 41 حالة من عزل المدينة الجامعية ببني سويف

السبت 23/مايو/2020 - 05:53 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم السبت، عن خروج 41 حاله بعد تعافيها من فيروس كورونا بالمدينة الجامعية شرق النيل المخصصة لإستقبال الحالات الإيجابية ولا تحتاج لدخول المستشفيات.

ومن جانبه أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه قد تم تشغيل مقر المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل إعتبارًا من 4 مايو الجاري "لاستقبال الحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالي لتشغيل المدن الجامعية لاستقبال الحالات الثابت ايجابيتها لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وحالتها مستقرة ولا تحتاج لدخول المستشفيات.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية الصحة بتعافى 41 حالة من فيروس كورونا وخروجهما من المدينة الجامعية والتي تم تخصيصها لإستقبال الحالات الثابت ايجابيتها للفيروس وحالتها مستقرة ولا تحتاج لدخول المستشفيات وبذلك يصل إجمالي من تعافى وغادر المدينة الجامعية 52 حاله "منذ تشغيلها" ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة والتعليم العالى لاستخدام المدن الجامعية في هذا الغرض.

ومن جانبه أشار الدكتور محمديوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدًا أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج عن طريق مديرية الصحة،وذلك من خلال التنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تم تجهيز الفرق والمستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة ووجه الشكر إلي الدكتور اسامه احمد عبد الفتاح، مدير العزل بالمدينه الجامعية في الفترة الحالية والفريق الطبي والتمريض والإدارين والخدمات المعاونة على أداء واجبهم تجاه المرضى.

وكان الدكتور محمود حسين مدير مستشفى العزل ومدير إدارة الطوارئ والمستشفيات بمديرية صحة بنى سويف، قاد الفريق الطبى الأول الذى شارك فى عملية الإشراف الطبى والإدارة على مستشفى العزل منذ افتتاحها فى الرابع من مايو الجارى، وغادروا المدينة الجامعية عقب انتهاء فترة عملهم 14 يومًا.

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