الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

استقر النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية على البديل المناسب ليحل محل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





ويحاول النادي الأهلي منذ فترة شراء عقد رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد بشكل نهائي نظرا لحاجة الفريق إلى خدماته في الموسم القادم ولكن النادي الإنجليزي يطلب مبلغ ضخم مما يصعب من عملية استمراره مع الأحمر.





وينوي النادي الأهلي التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لأن لجنة التخطيط بالنادي ترى أنه أنسب بديل لرمضان صبحي في حالة رحيله.





وكان مسئولو الأهلي قد دخلوا في مفاوضات بالفعل مع طاهر محمد لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الأحمر في الصيف ولكن اللاعب طالبهم يالتفاوض مع المقاولون العرب بشكل مباشر.





وكان نادي المقاولون العرب قد أكد منذ فترة أنه لن يوافق على رحيل طاهر محمد طاهر عن الفريق في الصيف القادم إلا في حالة الاحتراف في أوروبا ولن ينتقل إلى أي نادي داخل مصر.



