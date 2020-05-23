Advertisements

الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

السبت 23/مايو/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
استقر النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية على البديل المناسب ليحل محل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ويحاول النادي الأهلي منذ فترة شراء عقد رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد بشكل نهائي نظرا لحاجة الفريق إلى خدماته في الموسم القادم ولكن النادي الإنجليزي يطلب مبلغ ضخم مما يصعب من عملية استمراره مع الأحمر.

وينوي النادي الأهلي التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لأن لجنة التخطيط بالنادي ترى أنه أنسب بديل لرمضان صبحي في حالة رحيله.

وكان مسئولو الأهلي قد دخلوا في مفاوضات بالفعل مع طاهر محمد لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الأحمر في الصيف ولكن اللاعب طالبهم يالتفاوض مع المقاولون العرب بشكل مباشر.

وكان نادي المقاولون العرب قد أكد منذ فترة أنه لن يوافق على رحيل طاهر محمد طاهر عن الفريق في الصيف القادم إلا في حالة الاحتراف في أوروبا ولن ينتقل إلى أي نادي داخل مصر.

أخبار تهمك

تصفية الخلية وإصابة ضابطين.. تفاصيل اقتحام مزرعة ومنزل للإرهابيين ببئر العبد

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. 4 لاعبين خارج الأهلي في الصيف

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

هبة عبد الغني تصدم جمهورها بقصة شعر جديدة (صور)

منذ أقل من ساعة

5 قرارات مهمة من المحافظات بشأن عيد الفطر.. تعرف عليها

منذ يوم

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفجور

منذ حوالي 5 ساعات

الداخلية: مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء خططوا لعمليات عدائية في عيد الفطر

منذ حوالي 7 ساعات

القصة الكاملة لمنة عبدالعزيز "فتاة التيك توك المغتصبة"

منذ حوالي 6 ساعات

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة تهدد الحياة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ حوالي 17 ساعة

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

منذ حوالي 6 ساعات

ماذا يعني العزل المنزلي لمصاب كورونا؟.. "الصحة العالمية" توضح الطرق الصحيحة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

هل أثرت الموجة الحارة على كورونا؟.. أستاذ مناعة يوضح (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب عدم اكتمال برنامج "رامز مجنون رسمي" وعرض حلقات معادة

منذ يوم

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| رسميًا.. ظهور نتيجة أبحاث طلبة الابتدائية والإعدادية بمحافظة القاهرة

منذ حوالي 18 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:16 م

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

القصة الكاملة لمنة عبدالعزيز "فتاة التيك توك المغتصبة"

12:39 م

الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

05:30 م

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفجور

01:13 م

ماذا يعني العزل المنزلي لمصاب كورونا؟.. "الصحة العالمية" توضح الطرق الصحيحة (فيديو)

01:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»