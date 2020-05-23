قبيل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

يحمل العيد في طياته قرارات جادة، لحفظ سلامة وصحة المواطنين، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، التي فرضت على العالم أجمع، إجراءات احترازية وقائية من الوباء اللعين، لذا كان اليوم السبت آخر أيام تشغيل القطارات والمترو، قبيل إيقافها خلال أيام العيد.





كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن أنه سيتم إيقاف حركة كافة وسائل النقل الجماعى خلال أسبوع العيد لمدة 6 أيام ابتداء من الأحد حتى الجمعة مع حظر حركة المواطنين من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





إيقاف القطارات

ساعات قليلة تفصلنا عن حلول عيد الفطر المبارك، حتى أكدت هيئة السكة الحديد، أن اليوم السبت، آخر أيام القطارات على كافة خطوط الهيئة قبل إيقافها طوال أيام عيد الفطر ابتداء من الأحد حتى الجمعة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.





إيقاف المترو

أما شركة المترو، قررت أن اليوم السبت آخر أيام تشغيل الخطوط الثلاثة قبل إيقافها طوال أيام عيد الفطر، ابتداءً من الأحد حتى الجمعة.





حظر حركة المواطنين

ويتبع القرارين السابقين، انتهاء حظر حركة المواطنين الذي يجرى تطبيقه في التاسعة مساء حتى السادسة صباحا، على أن يبدأ حظر التجوال مع بداية عيد الفطر، من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة المصرية.





وكان مجلس الوزراء، قرر غلق حدائق القناطر الخيرية والمتنزهات والمتاحف خلال فترة عيد الفطر المبارك، لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين.





كما تقرر غلق الحدائق العامة، ووقف أي رحلات نيلية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة، ومنع التجمعات على كورنيش النيل خلال أيام العيد.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



