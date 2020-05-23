"المصل واللقاح" يحذر من القنابل الموقوتة في نقل عدوى كورونا (فيديو)

قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز علاج أمراض الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن نسبة كبيرة ممن يصابوا بفيروس كورونا لا تظهر عليهم أعراض، واصفا إياهم بالقنابل الموقوتة، حيث أنهم يتحركوا في المجتمع وينقلوا العدوى للأخرين دون أن يعلموا.





وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن العلاج الوحيد لفيروس كورونا حتى الآن هو التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والنظافة الشخصية، حيث يجب أن يكونوا أسلوب حياة.





وأضاف أن معدل انتشار الإصابة بالفيروس واحد بين كل شرائح السن، معلقا: "الفيروس مالهوش كتالوج.. والشباب والأطفال ليسوا في مأمن من الإصابة".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4374 حالة حتى الآن.





من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ 4374 متعافيًا.





وأكد متحدث الوزارة، في بيان رسمي، تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.



