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أسطورة ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل صلاح وماني

السبت 23/مايو/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
حسم واحد من أساطير نادي ليفربول الإنجليزي الجدل حول مستقبل الثنائي محمد صلاح وساديو ماني نجمي الفريق الفترة القادمة

وأكد كيني دالجليش أسطورة ليفربول السابق أن صلاح وماني لن يرحلا عن الريدز في الصيف القادم نهائيا.

وقال كيني في تصريحات صحفية: " هناك أندية تعتقد أنه بإمكانها الحصول على ماني، إلا أن الأمر لا يبدو كذلك".

وتابع: " صلاح وماني وفيرمينو لن يرحلوا، إلا إذا كانوا غير سعداء في ليفربول، ولا يبدو أنهم كذلك".

وأختتم: " في نهاية المطاف ومثل أي شيء، سيتغير الفريق قليلا، لن تتمكن الأندية الأخرى من ضم لاعبي ليفربول، إلا إذا أراد النادي مغادرتهم".


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ومن جانب آخر وضعت ادارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول الإنجليزي كهدف أساسي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بناءا على طلب من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وذكرت تقارير اسبانية و انجليزية عن بدء العمل على ضم اللاعب الدولي السنغالي لصفوف النادي الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم نادي ريال مدريد في الموسم الجديد.

يذكر أن اللاعب الدولي السنغالي هو هداف نادي ليفربول الإنجليزي هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ونجح ماني في الفوز بالحذاء الذهبي للبطولة الإنجليزية في الموسم الماضي.

وكان ماني قد انضم لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2015 قادما من صفوف نظيره نادي ساوثهامتون الإنجليزي.

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