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ملخص أحداث الحلقة الـ 29 من مسلسل "شاهد عيان" لحسن الرداد

السبت 23/مايو/2020 - 03:58 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت قناة النهار، أمس حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ الفنان حسن الرداد الذي يخوض به الماراثون الرمضاني الحالي 2020، بجانب العديد من الأعمال الفنية التي تحاول في حجز مكان في قلب المتفرج.

وشهدت أحداث الحلقة الـ 29 من مسلسل "شاهد عيان" العديد من الأحداث التشويقية حيث بدأ حسن الرداد في سرد ملخص الأحداث لـ والده، ويسرد لكم "الفجر الفني" في التقرير الأتى ملخص الحلقة.

ـ بدأت أحداث الحقلة بمشهد بين خديجة وعمر المفترض أن يكون قتلها، وظهور والدته أيضا.
ـ والد عمر شكري يطلب منه أن يحكي ما يحدث.
ـ كان عمر شكري متفق مع وليد فواز طوال السفر.
ـ عمر شكري يكشف لـ والداته أن زوجته ندي على قيد الحياة.
ـ عمر شكري لم يصاب بـ فقدان الزاكرة وهو من قال انه فاقد الزاكرة.
ـ عمر شكري يكشف لـ والدته أن خديجة وهى ضمن حالات الاغتيال لـ العصابة.
ـ عمر شكري كان على تواصل مع الشرطة لـ يخبر لهم كل شئ.
ـ وعن حقنة قتل نجلته استبدلها بـ حقنة مخدر.
ـ عمر شكري يكشف لـ وهيب العزازي ان ابو حماد يريد قتله.
ـ بدأ وهيب العزازي في عمر شكري.
ـ نصح عمر شكري وهيب العزازي أن يخطط لـ قتل عدنان.
ـ وهيب العزازي يذهب لـ فيلا عدنان ويقتل رجاله ثم يقتله.
ـ وهيب العزازي يطلب من أبو حماد أن يتعاون منه.
ـ ابو حماد ينكر وفاة عدنان ولاكن وهيب يكشف له صورة اثناء قتله.
ـ يوافق عدنان على الانضمام لـ وهيب العزازي.
ـ عمر شكري يتهجم على رجالة ابو حماد.
ـ وتنتهي الحلقة على تعدي عمر شكري على ابو حماد بالضرب ورفع السلاح في وجهه.

ويجسد من خلاله حسن الرداد شخصية ضابط يدخل فى مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويحمل العمل عددا من المفاجآت، ويشارك فى بطولته كل من: وليد فواز، محمد لطفى، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقى، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى أكشن رومانسى.

وكانت آخر أعمال حسن الرداد الدرامية مسلسل "الزوجة 18"، وشارك به خلال السباق الرمضاني الماضى، وشاركه في البطولة النسائية ناهد السباعي وهيدي كرم، حيث جسّد خلاله دور رجل زير نساء، ويقع في الكثير من المشكلات بسبب علاقاته النسائية وتعدد زيجاته التي تصل إلى الرقم 18.

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