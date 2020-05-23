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مقتل دياب في الحلقة 29 من "فرصة ثانية"

السبت 23/مايو/2020 - 03:55 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


شهدت الحلقة 29 من مسلسل "فرصة تانية" للفنانة ياسمين صبري، الكثير من المواقف والأحداث مثل:-

إتصال دياب "مدحت" بوالد طليقته هبة مجدي "مريم" ، طلب منه أن يأتي بزيارة لمنزلهم، يقابل مريم عندما يأتي ليعطيها أمانة، يحدث معها في أمور هامة، فقوافق والد مريم.

جاء مدحت وآتى بألعاب لإبنته، ففرحت إبنته بالألعاب كثيراً، طلبت منه أن يكون معها في حياتها دائماً، فطلب منها أن تذهب قليلاً حتى يتحدث مع جدها و والدتها مريم، فأعطي لمريم جواب به الكثير من الأوراق، عندما سألته عن هذه الأوراق، قال لها أن بالجواب جميع الأشياء التي يمتلكها وكتبها بإسم مريم.


إندهش الجميع من هذا الموقف، عندما سألوه لماذا فعلت ذلك، فرد عليهم قائلاً:"العمر ليس مضمون، وأنا كتبت كل شئ بإسم إبنتي وجعلت مريم واصية عليه" ، ثم طلب منهم الذهاب، فعندما خرج جاء شخصين يركبا دراجة نارية، ضرب شخص منهم مدحت في صدره بالطلق الناري، هنا إنتهت الحلقة.


-يعرض مسلسل فرصة ثانية على قناة cbc في الساعة 5:15 والأعادة تكون في الساعة 1 ظهرًا ويعاد مرة آخري في الساعة 12 منتصف الليل.

-يذاع مسلسل فرصة تانية أيضًا على قناة dmc في الساعة 10:30 وتكون الأعادة في الساعة 6.30 صباحًا.


ويذاع على قناة ON في الساعة 11:30 ويعاد في الساعة 5.15 صباحًا ويعاد مرة آخري في الساعة 10.15 صباحًا.

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