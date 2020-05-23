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محمد ثروت ينصب على بيومي فؤاد في "رجالة البيت"

السبت 23/مايو/2020 - 03:16 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي



شهدت الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل "رجالة البيت" الكثير من الأحداث و المواقف الكوميدية، فكان منها


نصب الفنان "محمد ثروت" على بيومي فؤاد "عيد ميلاد عزت" فجسد ثروت خلال هذه الحلقة، العديد من الشخصيات، حتى يقوم بشراء منزل "تيمون وبومبا" أحمد فهمي وأكرم حسني.

رفض عيد إعطاء المنزل له، فتنكر ثروت في أكثر من شخصية لخداعهم والحصول على توقيعاتهم ونجح بالفعل في ذلك.

مسلسل رجالة البيت

وتدور أحداث مسلسل "رجالة البيت في إطار كوميدي منفصل متصل يجمع مشاهد وأحداث مختلفة تدور حو بومبا وتيمون والذي يجسدهما النجمين أكرم حسني وأحمد فهمي وبمشاركة النجم بيومي فؤاد.

موعد عرض مسلسل رجالة البيت

ويذاع مسلسل رجالة البيت الحلقة 23 يوميا طوال شهر رمضان المبارك في تمام الـ6:30 مساء على CBC ويعاد في الـ12.15 صباحا والـ3.30 عصرا، ويعرض عبر قناة DMC في الـ12 صباحا ويعاد في الـ6.15 صباحا، وينقل على ON في الـ7.45 مساء.





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