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عاجل| شاهد.. لأول مرة الفيديو الحقيقي للحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي

السبت 23/مايو/2020 - 02:34 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

حرص الفنان أحمد العوضي، الذى جسد دور الإرهابي هشام عشماوى في مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد صابر منسى، على نشر الفيديو الحقيقى للحظة تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي.

يذكر أن مساء أمس عرضت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "الاختيار"، لحظة القبض على الإرهابى هشام عشماوى، وكذلك أيضاً لحظة الحكم عليه بالإعدام، الأمر الذى أسعد الكثير من المصريين، واصفين ذلك بأخذ ثأر شهداء كمين البرث.

ويشارك في بطولة مسلسل الاختيار بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

https://www.facebook.com/652950760/posts/10158174427475761/

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