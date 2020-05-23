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محمود البزاوي يشارك جمهوره صورة مدرسة تحمل اسم ابن شقيقه الشهيد (صور)

السبت 23/مايو/2020 - 02:11 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شارك الفنان محمود البزاوي، جمهوره صورة لمدرسة تحمل اسم ابن شقيقه الشهيد "هشام مصطفي البزاوي"، عبر حسابه الشخصي بـ موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

وعلق على الصورة قائلاُ: "مدرسة ابن أخويا الشهيد البطل هشام مصطفي عشماوي".

في سياق متصل نشر الفنان محمود البزاوي، من قبل صورة تجمعه مع أبن أخيه البطل هشام مصطفى البزاوى، عقب انتهاء حلقة مسلسل "الاختيار" ووفاة الشهيد أحمد المنسي" وعلق قائلًا:" ملحمه البرث النهاردة أنا فخور وهفضل فخور لأنه شرف.. ان ابن اخويا هشام مصطفى البزاوي احد شهداء عملية حق الشهيد في سيناء.. الف رحمه ونور عليك يا فخر العيله يا بطل شوفتك وسطهم النهاردة يا حبيبي".

ويتناول مسلسل "الاختيار" قصه حياة البطل الشهيد احمد منسي، الذي استهد في أثناء هجوم الارهابين على كمين"البرث"، وظل يقاتل حتى الموت هو ورجاله.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.
محمود البزاوي يشارك جمهوره صورة مدرسة تحمل اسم ابن شقيقه الشهيد (صور)
محمود البزاوي يشارك جمهوره صورة مدرسة تحمل اسم ابن شقيقه الشهيد (صور)
محمود البزاوي يشارك جمهوره صورة مدرسة تحمل اسم ابن شقيقه الشهيد (صور)
محمود البزاوي يشارك جمهوره صورة مدرسة تحمل اسم ابن شقيقه الشهيد (صور)

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