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روجينا: أشرف زكي شجعني على تجسيد شخصية "فدوى".. ومحمد سامي "ديكتاتور"

السبت 23/مايو/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

قالت الفنانة روجينا، إنها كانت قلقلة من دور "فدوى" في مسلسل البرنس، مضيفة: "محمد سامي كمخرج سهل ولكن كمؤلف ديكتاتور.. وزوجي الفنان أشرف زكي شجعنى كثيرًا".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، : "كنت خايفة ومش وبتفرج على نفسى.. كنت خايفة الناس تكرهني ولكن المخرج محمد سامى قالى هتتعشقي.. وبناتى كانوا بيترقوا عليا وأنا بذاكر"ز

وتابعت: "أنا ذاكرت "فدوى" أقوى من مذاكرتي في معهد فنون مسرحية".

وتابعت: "محمد سامى أكتر شخص آمن بموهبتى.. آمن بموهبتى أكثر من إيمانى بها"، مستطردة: "سامى مخرج مفترى لأنه كان يريد تصوير مشهد خناقتها مع أحمد زاهر بالمسلسل، في أول يوم بالديكور، وفضلت أعيط ساعة بالتليفون عشان يأجله يوم أو يومين".

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.





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