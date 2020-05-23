بينهم ممرضة.. 20 إصابة بكورونا في البحر البحيرة

سجلت محافظة البحيرة، أمس الجمعة، 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم ممرضة بمستشفى صدر دمنهور، وتم تحويلهم للحجر الصحي لتلقي العلاج اللازم، وتعتبر عدد الإصابات تراجعا ملحوظا مقارنة بالأيام القليلة الماضية والتي تخطت الـ30 حالة يوميًا.





وجاءت حالات الإصابة علي النحو التالي: 5 حالات بمركز كفر الدوار، 9 حالات بمركز ومدينة دمنهور بينهم ممرضة بمستشفى صدر دمنهور 41 عاما، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالمستشفى إلى 12 حالة بينهم حالة وفاة، حالتين بقرية زاوية حمور بمركز الدلنجات مخالطين لحالة إيجابي، حالة لجزار مقيم بقرية أيكا بمركز أبو المطامير، حالتين لشقيقين بمركز بدر مخالطين لوالدهما الايجابي، وحالة بمدينة ادكو.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4374 حالة حتى أمس.





من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ 4374 متعافيًا.





وأكد متحدث الوزارة، في بيان رسمي، تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.