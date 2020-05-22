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توريد 114 أف طن قمح بسوهاج

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:12 م
بوابة الفجر
أكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، اليوم، توريد 114 ألف و620 طن قمح من المزارعين لصوامع المحافظة المختلفة.

وقال إبراهيم، في تصريحات صحفية، مساء اليوم، إن استلام محصول القمح من المزارعين يتم وفقًا للأسعار المحددة، وهي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراطًا، و685 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و670 جنيهًا، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراطًا.

وأشار وكيل وزارة التموين بسوهاج، إلى أن غُرفة العمليات المشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام، تتابع بصفة مستمرة عمليات توريد الأقماح من المزارعين، والتعامل مع أي معوقات تحدث.

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