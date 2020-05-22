خالد الجندي يذيع قصيدة للمنسي: صوته يعكنن على لقطاء الإخوان

أذاع الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قصيدة وطنية بصوت الشهيد البطل العقيد أحمد المنسي، قائد ملحمة مربع البرث، بشمال سيناء.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "اللقطاء من الإخوان الإرهابيين، الذين يعيشون عالة متسولين، فى بلاد تعطيهم الفتات من الأموال ليهاجمون مصر، بعد أن باعوا دينهم، صراحتهم ويحرضون على الدم، ومش هنلاقى حاجة تعكنن بها عليها غير بصوت البطل أحمد المنسي".

وعرضت أمس الحلقة الـ 28 من مسلسل "الاختيار" الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، بقرار بيت المقدس بالاستيلاء على أموال المسحيين والمسلمين غير الملتزمين.





ودارت أحداث الحلقة الـ28، ملحمة كمين البرث، التى شهدت استشهاد عدد كبير من رجال الجيش المصرى، وانتهت الحلقة باستشهاد أحمد المنسي بعد قدرته على قتل عدد كبير من التكفيريين، وعرض صناع المسلسل أسماء وصور الشهداء الحقيقين الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.





قصة "الاختيار"





يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.





أبطال مسلسل "الاختيار"





يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.





ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.





في سياق آخر، وصلت إلى مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، رحلتان لشركة مصر للطيران تقلان 615 راكبًا مصريًا من العالقين بدولة الإمارات العربية المتحدة بسبب تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.





ووصلت الرحلة الأولى من دبى منذ حوالى ساعة وتقل 307 ركاب ووصلت الرحلة الثانية بعدها وتقل 308 ركاب.



