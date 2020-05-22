الشحات العزازي: الصيام يدرب المسلم على التسامي والاستغناء

كشف الشيخ الشحات العزازي، من علماء الأزهر الشريف، عن درجات الصيام خلال شهر رمضان المبارك.





وتابع "العزازي"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن شهر رمضان يشهد وتيرة من العمل والطاعة والعبادة تزيد فيه ولا تنقص.





وأضاف الشيخ الشحات العزازي، أن المسلم بعد نهاية شهر رمضان يكون تأدب بالصيام، فاللسان والعين والأذن والعقل يصومون أيضا، فصار المسلم لا يفكر ولا يعمل إلا للخير، وتدرب القلب أيضا على الصيام فأصبح مشغول بالله سبحانه وتعالى.





وأشار إلى أن الشخص في الصيام لا يصوم عن الحرام فقط ولكن يتم الصيام عن فضول الحلال، فيتدرب الصائم على الاستغناء عن الحلال الذي أحله الله، وبذلك يعلي الصيام داخل المسلم عملية التسامي أو الاستغناء.





وكشف الشيخ الشحات العزازي، عن أن غنى الإنسان لا يقياس بما يملك ولكن يقاس بقدر ما يستطيع أن يتجرد، فكلما أصبح الإنسان أكثر تجردا أصبح أكثر راحة للبال.





وتستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال للعام 1441 هجريا، اليوم الجمعة، عقب صلاة المغرب لإعلان نتائج الرؤية الشرعية، حيث يلقى بيان الرؤية الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية بمكتبه بدار الإفتاء.





ووفقا للحسابات الفلكية فعدة شهر رمضان تكون 30 يومًا، وكان أول أيامه الجمعة 24 أبريل، وآخر أيامه السبت 23 مايو، ويكون آخر أيامه أطولها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و51 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:47.





يولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 39 مساء يتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من رمضان 1441 هجريا الموافق 22 مايو وهو يوم الرؤية.





ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم فى مدينة القاهرة، وكذلك فى الغالبية العظمى للعواصم والمدن الإسلامية، ويغرب القمر قبل غروب الشمس فى يوم الرؤية "الجمعة" فى كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ11 دقيقة، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 9 لـ12 دقيقة.



