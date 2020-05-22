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رئيس دير الشايب يرأس إحتفال عيد الأنبا باخوميوس

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
حازم رفعت
ترأس نيافة الانبا سلوانس، أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب، صباح اليوم الجمعة، القداس الإلهي من دير الشايب الاثري.

جاء ذلك بمناسبة ذكرى نياحة (رحيل) القديس باخوميوس، بالبث المباشر دون حضور شعبي؛ بمشاركة لفيف من مجمع رهبان الدير.

ويرجع تاريخ إنشاء دير الأنبا باخوميوس إلى القرن الرابع الميلادى، وهو من الأديرة الرئيسية التي شيدها القديس الأنبا باخوميوس أب الشركة.

واشتهر الدير بـ"الشايب" والاسم الأصلي للدير هو دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بالأقصر، لكن سرعان ما أطلق الناس منذ فجر التاريخ وعقب رحيل القديس باخوميوس مباشرة كلمة الشايب على هذا الدير، وذلك بحسب الكنيسة الأرثوذكسية للظهورات المتكررة والمتعددة للأنبا باخوميوس للمحيطين بالدير وطالبى شفاعته وإغاثته.

وكان يظهر وما زال يظهر في شكل شيخ شعر لحيته أبيض (شايب) يمد يد العون والإغاثة ولذلك لقبوة بالشايب، وعرف الدير تمييزًا له عن دير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو بدير الشايب بالأقصر.

بحضور البابا تواضروس.. السيسي يفتتح كنيسة العذراء في الإسكندرية
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، كنيسة القديسة العذراء مريم في المرحلة الثالثة من مشروع بشائر الخير لتطوير العشوائيات في الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد كبير من قيادات محافظة الإسكندرية.

وحرص الجميع على ارتداء الكمامة وإتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه السيسي، تساؤلا إلى اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، عن موعد انتهاء مشروع مدينة العامرية، والذي يقع على مساحة 270 فدان.

ويأتي مشروع بشاير الخير 3 استكمالًا لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2؛ ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 يضم قسمين، الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، حيث تم إنجاز المشروع في عامين ونصف العام؛ شارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.

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