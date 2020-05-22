من كأس مصر لليد إلي لقب نادي القرن.. بطولات وألقاب "فالصو" منحها مرتضى منصور للزمالك (تقرير)

قام نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، برفع لافتة ضخمة على أبواب مقره الرئيسي بـ"ميت عقبة"، للتأكيد على أحقيته في لقب نادي القرن الإفريقي، في تصرف أثار اندهاش الجميع، حيث حصل الغريم التقليدي الأهلي على هذا اللقب عن القرن العشرين، من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" قبل 20 عامًا.





مرتضى منصور يُعلن الزمالك نادي القرن الإفريقي:





يري مرتضى منصور أحقية نادي الزمالك بالحصول على لقب نادي القرن الإفريقي عن القرن العشرين، حيث قام بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء، لتجهيز ملف كامل لتقديمه للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمحكمة الرياضية للمطالبة بنزع لقب نادي القرن من الغريم التقليدي الأهلي ومنحه للزمالك لكونه الأكثر تتويجا بالبطولات القارية القرن الماضي.









ولكن يبدو أن مرتضى منصور تعجل الخطوات ولم ينتظر تقديم الملف للإتحاد الدولي والمحكمة الرياضية وأعلن الزمالك نادي القرن الإفريقي برفع لافتة ضخمة على أبواب النادي مكتوب عليها: " نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات، وليس بالمحسوبية والمجاملات"، في إشارة لحصول الأهلي على اللقب بالمجاملات وليس بالإنجازات التي حققها خلال القرن العشرين.





رئيس الزمالك يمنح فريق اليد كأس "فالصو" عام 2006





ما حدث من مرتضى منصور برفع لافتة على أبواب القلعة البيضاء وإعلان الزمالك نادي القرن الإفريقي، ليس الأول بالنسبة لأزمات "سيادة المستشار" المتكررة منذ رئاسته للزمالك، حيث اعتاد منح الفرق الرياضية المختلفة بالنادي الألقاب والبطولات المُزيفة والغير شرعية ضاربا عرض الحائط الإتحادات الرياضية، مثلما حدث مع فريق كرة اليد في نهائي كأس مصر عام 2006 أمام الأهلي.





افتعل مرتضى منصور أزمة عنيفة مع حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي والمصري لكرة اليد عام 2006 مما ترتب عليها منعه من حضور نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، وهدده بتوقيع عقوبات قاسية على الفريق حال مخالفة التعليمات، وهو ما حدث حيث تواجد رئيس القلعة البيضاء في الصالة الرئيسية بإستاد القاهرة، ليتم إيقاف المباراة وإعلان الأهلي بطلًا للكأس، وما كان من رئيس الزمالك إلا أنه أحضر كأسًا مقلدًا تم شراءه ومنحه لفريق واحتفل به مع اللاعبين في مشهد غريب للغاية.



