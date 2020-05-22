Advertisements

تعرف على موعد عرض مسلسل "100 وش" والقنوات الناقلة له

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:15 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 29 بطولة نيللي كريم.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل بـ 100 وش الحلقة 29، للنجمة نيللي كريم والنجم أسر ياسين، اليوم الأربعاء الموافق 20 من مايو لعام 2020، والسابع والعشرين من رمضان لعام 1441.

مسلسل بـ100 وش الحلقة 29
ويقوم ببطولة مسلسل "بـ100 وش"، النجمة نيللي كريم والنجم آسر ياسين، ولاقى الجمهور ردود فعل واسعة بسبب الكوميديا والتلقائية بين الثنائي، حيث تجسد نيللي كريم شخصية مختلفة عن المسلسلات الماضية.

مسلسل بـ100 وش.. أحداث الحلقات السابقة
تتحالف نيللي كريم مع أسر ياسين ويخططان لعملية نصب جديدة وهي سرقة راجل مريض يمكث في قصر كبير بمفرده، كما أنه يعاني من ظروف صحية حرجة.

مسلسل بـ100 وش الحلقة 29
ويخوض آسر ياسين بمشاركة الفنانة نيللي كريم السباق الرمضاني من خلال مسلسلهما الجديد بـ100 وش وينتظر الجمهور مواعيد الحلقة 25 حيث ستشهد تفاصيل وأحداث مثيرة للغاية.

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 29.. مواعيد العرض

قناة "الحياة"
عرض أول الساعة 7:45 مساءً

قناة "الحياة دراما"
- عرض أول الساعة 9:00 مساءً
- إعادة أولى الساعة 4:00 صباحًا
- إعادة ثانية الساعة 9:15 صباحًا
- إعادة ثالثة الساعة 5:00 عصرًا

قناة "دبي"
عرض أول الساعة 8 مساءً

تفاصيل الحلقات السابقة من مسلسل بـ100 وش
وبدأ مسلسل بـ 100 وش الحلقة 29 بأحداث وتفاصيل مثيرة للغاية، حيث بدأ بمحاولة حمادة أن يوقع أخت نيللي كريم في حبه ليقوم بخطبته.

ومن جهته، يحاول آسر ياسين بإقناع سكر (نيللي كريم) بحبه لها، وبدأ قلبها يلين لحبه، وعرضت عليه أن يسرقوا صديقه ولكنه رفض هذا الأمر بشدة وأخبرها أنه إذا حدث هذا ستخسره للأبد، ونيللي كريم بدأت تشعر بحب تجاه آسر ياسين واخبرته بالفعل بأنها تحبه.

أخبار تهمك

شعبة الملابس الجاهزة تزف بشرى سارة بشأن تصنيع الكمامة القماش

منذ أقل من ساعة

من كأس مصر لليد إلي لقب نادي القرن.. بطولات وألقاب "فالصو" منحها مرتضى منصور للزمالك (تقرير)

منذ أقل من ساعة

تحذير مهم من طبيب للمواطنين بشأن الكحول

منذ حوالي 9 ساعات

للمقبلين على الزواج.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن محلات الذهب

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل| تحول نهار الصين إلى ليل دامس لهذا السبب

منذ يوم

"مش بافتي".. تامر أمين يزف بشرى للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"الداخلية" السعودية تعلن تطبيق منع التجول الكامل بدءًا من اليوم

منذ 34 دقيقة

زوجة البطل منسي تكشف مفاجأة عن استشهاده

منذ حوالي 18 ساعة

5 قرارات هامة من المحافظات بشأن عيد الفطر.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

الكاف يرد على الزمالك ويهنئ الأهلي بلقب القرن (صورة)

منذ أقل من ساعة

أول رد من دفعة تكليف مارس 2020 عقب حديث السيسي

منذ يوم

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ ثلث ساعة

عاجل.. إصابة اثنين من أساتذة جامعة الفيوم بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| بسبب معاملته السيئة لمرضى كورونا.. إقالة مدير حميات منوف

منذ حوالي 14 ساعة

بيان مهم من الحكومة بشأن "تكافل والكرامة"

منذ حوالي 5 ساعات

هل أثرت الموجة الحارة على كورونا؟.. أستاذ مناعة يوضح

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:33 م

5 قرارات هامة من المحافظات بشأن عيد الفطر.. تعرف عليها

هل أثرت الموجة الحارة على كورونا؟.. أستاذ مناعة يوضح

11:48 ص

تحذير مهم من طبيب للمواطنين بشأن الكحول

08:43 ص

الكاف يرد على الزمالك ويهنئ الأهلي بلقب القرن (صورة)

04:31 م

بيان مهم من الحكومة بشأن "تكافل والكرامة"

12:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»